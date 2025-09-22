Sun Group ra mắt văn phòng bán hàng, căn hộ mẫu Sun Feliza Suites

Sun Group khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Tay Ho và giới thiệu nhà mẫu Sun Feliza Suites - tổ hợp căn hộ cao cấp định hướng 6 sao, ngày 19/9.

Sun Gallery Tay Ho đặt tại tầng 36 tổ hợp Ascott Tay Ho (đường Quảng Bá), vị trí sát hồ Tây với tầm nhìn bao quát thành phố. Không gian 2.200 m2 được thiết kế hiện đại, đa chức năng, là nơi trưng bày sa bàn, căn hộ mẫu, tư vấn khách hàng và tổ chức các hoạt động giới thiệu dự án của Sun Group dành cho thị trường Hà Nội.

Bên cạnh vai trò bán hàng, không gian triển lãm này giới thiệu hành trình "làm đẹp những vùng đất" qua các công trình ở Sa Pa, Hà Nội, Tây Ninh, Phú Quốc, Đà Nẵng và dự kiến là điểm ra mắt các dự án kế tiếp tại Nha Trang, Bắc Ninh.

Đại diện Sun Group cắt băng khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Tay Ho và nhà mẫu Sun Feliza Suites. Ảnh: Ánh Dương

Ở giai đoạn đầu, Sun Gallery Tay Ho trưng bày 3 căn hộ mẫu của Sun Feliza Suites, giúp khách tham quan hình dung tiêu chuẩn sống, phong cách thiết kế và hệ tiện ích dự án tại Cầu Giấy. Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết, không gian từ sảnh đón tầng 1 đến khu trải nghiệm căn hộ và sa bàn ở tầng 36 được dàn dựng nhằm mang lại cảm nhận trực quan cho khách hàng, đối tác về sản phẩm.

Sa bàn Sun Feliza Suites là tâm điểm của buổi khai trương. Ảnh: Ánh Dương

Tâm điểm sự kiện là sa bàn Sun Feliza Suites với tỷ lệ 1:100, kích thước đế 4 x 4,2 m, cao 2,6 m. Sa bàn thể hiện các điểm nhấn của dự án, trong đó có vườn Hạnh phúc diện tích hơn 11.500 m2 do EDSA thiết kế cảnh quan, gồm 6 khu chủ đề Phúc lạc, Phúc lộc, Phúc thọ, Phúc khang, Phúc ninh và An cư hiên, tạo không gian xanh và tiện ích nội khu cho cư dân.

Các chi tiết kiến trúc đáng chú ý được mô phỏng như sảnh đón cao khoảng 14 m, "tầng cảm xúc" ở tầng 6 với bể bơi mái kính hơn 1.000 m2, phòng gym, spa/sauna và garden café rộng hơn 500 m2.

Không gian tiếp khách tại Sun Gallery Tay Ho. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với sa bàn, chủ đầu tư mở cửa 3 căn nhà mẫu Sun Feliza Suites gồm 1-3 phòng ngủ, bài trí nội thất theo phong cách sang trọng, chú trọng công năng trải nghiệm.

Sau khi tham quan căn hộ mẫu 2 phòng ngủ và nghe tư vấn, anh Minh Tùng (Thanh Xuân) đánh giá cao vị trí, mảng xanh và mức độ hoàn thiện của sản phẩm. Anh dự kiến sẽ "xuống tiền" sớm.

Sự kiện thu hút khoảng 300 khách mời. Theo Sun Group, việc khai trương Sun Gallery Tay Ho và giới thiệu nhà mẫu Sun Feliza Suites tiếp tục thể hiện triết lý "làm đẹp những vùng đất".

Thông qua không gian triển lãm và trải nghiệm trực tiếp, doanh nghiệp kỳ vọng truyền tải thông điệp về một dự án hướng tới chuẩn mực cao về nơi ở, đồng thời phản ánh phong cách sống của nhóm khách hàng mục tiêu.

Nhà mẫu Sun Feliza Suites. Ảnh: Ánh Dương

"Là nhà đầu tư hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng và khác biệt, chúng tôi chú trọng đưa khách hàng tiệm cận những giá trị cao nhất. Sự chỉn chu, chất lượng của từng căn hộ mẫu là tâm huyết mà chúng tôi dành cho dự án đầu tiên tại thị trường Hà Nội sau gần một thập kỷ", đại diện Sun Property chia sẻ.