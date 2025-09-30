Sun Group ra mắt phân khu mới tại Sun Urban City

Sun Group giới thiệu ra thị trường phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City ngày 27/9, với điểm nhấn đại lộ hoa bên dòng kênh rộng 27 m.

Gần 800 khách hàng và chuyên viên tư vấn tham gia sự kiện tại nhà thi đấu Hà Nam (Ninh Bình). Chủ đầu tư cho biết, đây không chỉ là dịp ra mắt phân khu mới mà còn định vị vai trò chiến lược của dự án trong tổng thể quy hoạch Sun Urban City.- mảnh ghép đầu tiên của Sun Mega City 1.690 ha.

Sân khấu chương trình lấy cảm hứng từ kiến trúc "một đại lộ - hai sắc thái" của Flora Avenue. Sau những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu mở đầu sự kiện, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu chi tiết về cảnh quan, quy hoạch, chính sách ưu đãi, bàn giao căn hộ... Chủ đầu tư định hướng xây dựng Flora Avenue trở thành phân khu rực rỡ nhất của đại đô thị, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên của nhiều địa phương.

Gần 800 khách mời tham dự lễ ra mắt Flora Avenue tại Nhà thi đấu Hà Nam. Ảnh: Ánh Dương

Flora Avenue sở hữu vị trí vàng tại giao điểm hai trục huyết mạch của đô thị Sun Urban City gồm tuyến 32 m gắn kết Sun Urban City, Sun River City và Sun Legacy City, cùng tuyến 36 m mở lối từ nút giao Phú Thứ đến ga Liêm Tuyền của đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Điểm nhấn chính là đại lộ hoa bên dòng kênh rộng 27 m với hoa mai anh đào, hoa ban. Phân khu được bao bọc bởi 4 đại công viên, sở hữu 3 vườn cảnh quan nội khu lấy cảm hứng từ văn hóa vùng đất.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm bất động sản tại Flora Avenue. Ảnh: Ánh Dương

Phân khu này gồm tháp cao tầng hiện đại bao quanh bởi 3 đại công viên song hành cùng những mái nhà thấp tầng ẩn mình bên đại lộ hoa. Theo chủ đầu tư, Flora Avenue sở hữu quỹ tiện ích phong phú nhất của đô thị, từ không gian xanh, hệ thống giáo dục đa dạng cấp học, trung tâm chăm sóc người cao tuổi tới khu phố mua sắm... đáp ứng phong cách sống an cư - nghỉ dưỡng đa thế hệ.

Anh Đức Tiến, nhà đầu tư đến từ Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng với không gian xanh nhiều cây cối quanh Flora Avenue. Bên cạnh đó, lý do anh đặt cọc một căn nhà phố tại dự án là vì hệ tiện ích ngay ngưỡng cửa, đáp ứng nhu cầu từ con cái đến ông bà, cha mẹ.

Phân khu Flora Avenue thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích trung tâm. Ảnh: Sun Property

Theo chủ đầu tư, việc giới thiệu Flora Avenue ở thời điểm hiện nay phù hợp nhu cầu thị trường, đặc biệt với nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm có dư địa tăng giá, hưởng lợi từ chính sách và hạ tầng.

Theo ghi nhận từ ban tổ chức, sự kiện ra mắt phân khu mới có tỷ lệ lớn khách hàng đến từ ngoại tỉnh, thậm chí cả phía Nam. "Đây là động lực để Sun Group viết tiếp hành trình mới với khu đô thị Sun Urban City", đại diện Sun Property chia sẻ.

Phối cảnh đại lộ hoa tại Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Cùng ngày, tỉnh Ninh Bình phối hợp tập đoàn Sun Group khánh thành quảng trường Thời đại (Sun Urban City) và nút giao Phú Thứ - hai công trình hạ tầng chiến lược liên vùng. Nút giao Phú Thứ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, giữ vai trò kết nối khu đô thị với các trục đường huyết mạch, mở ra tiềm năng liên kết vùng. Trong khi quảng trường Thời đại cùng với công viên nước Sun World Ha Nam, đang đưa Sun Urban City trở thành điểm vui chơi giải trí, an cư cho người dân Ninh Bình cùng nhiều địa phương lân cận.

Song Anh