Sun Group ra mắt khu căn hộ FourS Tower tại Nam Đà Nẵng

Sun Property ra mắt FourS Tower (Tháp Bốn Mùa) tại khu đô thị Sun Riverpolis, gồm 4 tháp căn hộ, bổ sung nguồn cung khu vực Nam Đà Nẵng.

FourS Tower là phân khu cao tầng đầu tiên tại Sun Riverpolis, gồm 4 tòa tháp căn hộ, thiết kế lấy cảm hứng từ bộ tứ mai - cúc - trúc - tùng, tương ứng với bốn mùa. Các tòa tháp cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, bố trí theo hướng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.

FourS Tower (Tháp Bốn Mùa) là phân khu căn hộ đầu tiên được ra mắt tại khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis (Hòa Quý). Ảnh: Sun Property

Khối đế dự án tích hợp hệ thống shophouse và không gian tiện ích. Tầng 2 được bố trí các tiện ích nội khu như khu vui chơi trẻ em, phòng gym, yoga, spa, hồ bơi, khu sinh hoạt cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức khỏe phòng khám Mặt Trời

Dự án cung cấp nhiều loại hình căn hộ, từ studio đến căn 3 phòng ngủ. Một số căn hộ tầng cao có thiết kế trần cao đến 6 m, phù hợp nhu cầu ở kết hợp nghỉ dưỡng.

4 tòa tháp căn hộ lấy cảm hứng từ 4 loài cây trong dòng tranh tứ bình: Tùng - Cúc - Trúc - Mai. Ảnh: Sun Property

Đô thị nằm tại khu vực giao cắt giữa các trục đường Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Dự án cũng hưởng lợi thế của hệ thống giao thông hoàn thiện từ những trục đường lớn, cầu kết nối và nút giao thông hiện đại như Hòa Xuân, Đồng Nò 2...

Từ FourS Tower, cư dân mất vài phút di chuyển để đến biển Sơn Thủy, tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, đồng thời dễ tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và dự án biểu tượng Da Nang Downtown. Vị trí này cũng được bao quanh bởi hệ thống trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế... và thuận tiện kết nối đến hai di sản thế giới ở miền Trung là Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Theo Sun Property, dự án nằm trong khu vực đã có cộng đồng dân cư hiện hữu, không phải khu vực phát triển mới hoàn toàn. "Dự án nằm tại lõi đô thị, nơi nhịp sống tấp nập đã hình thành, nhiều tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai gần", đại diện Sun Property này nói.

Cũng nhờ vậy, cư dân thừa hưởng hệ sinh thái hiện có của Nam Đà Nẵng, đặc biệt là công viên ven sông Hyde Park rộng 50 ha - quy mô lớn bậc nhất miền Trung, tạo nên môi trường sống xanh, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Các dãy shophouse được bố trí ở khối đế. Ảnh: Sun Property

Về phía Sun Group, FourS Tower là khởi đầu cho chuỗi dự án tại TP Đà Nẵng mà đơn vị sẽ triển khai trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là dự án chiếu sáng nghệ thuật Dòng sông ánh sáng với mức đầu tư từ ngân sách 150 tỷ đồng hay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng do Sun Group làm nhà đầu tư.

Phân khu căn hộ được giới thiệu trong bối cảnh không gian đô thị Đà Nẵng có xu hướng mở rộng về phía Nam, cùng với sự phát triển của hạ tầng và các khu đô thị mới tại khu vực Hòa Xuân - Hòa Quý. Trên bình diện thị trường, khu vực phía Nam thành phố đang thu hút lực lượng lao động chất lượng cao, gồm chuyên gia trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, cộng đồng người nước ngoài và nhóm làm việc tại khu hành chính, làng đại học lân cận.

Theo đánh giá của đơn vị phát triển, FourS Tower nằm tại khu vực trung tâm mới, có kết nối hạ tầng cùng hệ tiện ích đồng bộ, có thể thu hút nhu cầu ở thực và đầu tư trong giai đoạn tới.

FourS Tower thuộc Sun Riverpolis - dự án khu đô thị ven sông có quy mô khoảng 500 ha, do Sun Group đầu tư. Khu vực này dự kiến khai thác các hoạt động tàu du lịch, trình diễn ánh sáng, show nghệ thuật dọc những con sông lớn như sông Hàn, Cẩm Lệ, Cổ Cò, Đô Tỏa. Sun Riverpolis gồm đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố ven sông...

Hoài Phương