Sun Group ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Hà NộiSun PhuQuoc Airways ra mắt tối 15/10, hướng đến mở đầu mô hình "hàng không nghỉ dưỡng" tại Việt Nam, kết nối Phú Quốc với du khách toàn cầu.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết tên gọi thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc. "Lần đầu tiên tại Việt Nam có một hãng hàng không được đặt tên theo tên một hòn đảo", ông cho biết.

Sun PhuQuoc Airways hướng đến mở rộng cơ hội du lịch cho mọi người dân và du khách nước ngoài với các đường bay thẳng, chất lượng cao, chi phí hợp lý, trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mặt đất.

Đại diện Sun Group công bố ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Ngoài ra, nhu cầu kết nối hàng không được dự báo tăng mạnh trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được chọn tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 với khoảng 10.000-12.000 đại biểu. Lúc này, sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways cùng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng tầm thương hiệu điểm đến. Qua đó, hãng góp phần đưa đảo Ngọc thành điểm đến quốc tế, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Lễ ra mắt với chủ đề "Bản giao hưởng Ánh Dương" được dàn dựng như chuyến bay đầu tiên, kể hành trình chinh phục bầu trời qua âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật. Không gian sự kiện tái hiện hành trình bay, từ khu vực làm thủ tục, phòng chờ thương gia đến màn hướng dẫn an toàn sáng tạo và dịch vụ ẩm thực.

Tại sự kiện, Sun PhuQuoc Airways cũng giới thiệu bộ đồng phục phi hành đoàn lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân truyền thống và phong thái thanh lịch của Nam Phương Hoàng hậu. Thiết kế mang tông chocolate chủ đạo, điểm nhấn là phụ kiện đỏ sẫm, tạo nên vẻ sang trọng và hiện đại. Các chi tiết như huy hiệu cánh chim, kẹp cà vạt hình máy bay và khuyên tai ngọc trai được chế tác riêng, thể hiện tinh thần hiếu khách và phong thái chuyên nghiệp. Logo hãng được thiết kế với biểu trưng "Mặt trời" cùng chín cánh hoa cách điệu, biểu tượng cho năng lượng, sự lan tỏa tích cực và hành trình vươn tới tương lai.

Đồng phục phi hàng đoàn của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Ngày 25/9, Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO). Hãng đã tiếp nhận ba tàu bay Airbus A321NX và A321CEO, trong tổng số tám tàu dự kiến khai thác trong năm 2025, hướng đến đội bay 25 chiếc vào 2026, 30-35 chiếc vào 2027. Hãng triển khai mô hình mạng bay "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển. Trước lễ ra mắt, Sun PhuQuoc Airways đã ký hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với BIDV, VietinBank và MBBank nhằm mở rộng đội bay trong tương lai.

Máy bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Vé đã được bán chính thức trên website của hãng và các kênh đại lý vào 8h08 ngày 15/10. Hãng sàng bay thương mại từ ngày 1/11, với các đường bay: Phú Quốc - TP HCM, Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM và TP HCM - Đà Nẵng. Từ tháng 12/2025, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và Cam Ranh - Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các "thủ phủ du lịch" miền Trung và đảo ngọc.

Thái An