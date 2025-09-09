Sun Group ra mắt hai tháp căn hộ trong đô thị 37.000 tỷ

Tháp Blanca B6 và B7 tại Blanca City quy mô 96 ha, gồm các căn hộ bàn giao nội thất hoàn thiện, dự kiến vận hành bởi thương hiệu quốc tế.

Blanca City, là dự án đô thị - du lịch biển vốn 37.000 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau - bãi biển biểu tượng của Vũng Tàu. Dự án phát triển theo mô hình đô thị "all in one", được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư trong bối cảnh hạ tầng khu vực tăng tốc.

Theo kế hoạch, B6 và B7 sẽ được quản lý bởi thương hiệu quốc tế với hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp. Mô hình này giúp duy trì công suất ổn định, mang lại dòng tiền thụ động mà chủ sở hữu không cần trực tiếp quản lý. Mặt khác, căn hộ sẽ được bảo trì thường xuyên, góp phần giữ nguyên giá trị sử dụng và dễ khai thác, giao dịch khi cần.

Hai tháp mới ra mắt thuộc phân khu cao tầng Blanca. Ảnh: Sun Group

Tên gọi Blanca, nghĩa là "trắng" trong tiếng Latin, được thể hiện qua sắc trắng chủ đạo cùng các đường cong kiến trúc lấy cảm hứng từ cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước. Thiết kế do Aedas thực hiện, kết hợp yếu tố hiện đại và văn hóa địa phương, tinh thần duy mỹ của Sun Group.

Hai tòa tháp B6, B7 được đặt ở vị trí đẹp bậc nhất dự án, mang đến tầm nhìn "song hải". Từ căn hộ, cư dân có thể ngắm bình minh biển Bãi Sau hay cảnh hoàng hôn bao phủ sân golf và Mũi Nghinh Phong. Tầm nhìn đa hướng còn là yếu tố tạo giá trị cho bất động sản. Theo xu hướng toàn cầu, căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển luôn nằm trong nhóm khan hiếm và tăng giá bền vững.

Tiện ích đa dạng của Blanca City. Ảnh: Sun Group

Cư dân được trải nghiệm hệ thống tiện ích thuộc phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, bao gồm không gian Café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar.... Dưới chân các tòa tháp là shop khối đế, công viên nước Sun World 15 ha với 20 trò chơi và khu F&B, chuỗi dịch vụ đa dạng từ sáng tới tối. Cư dân cũng có thể ghé thăm dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa, tận hưởng bãi biển riêng dài gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển, cùng chuỗi tiện ích văn hóa, giải trí, mua sắm.

"Mỗi ngày sống tại đây là một chuỗi trải nghiệm phong phú, từ nhịp sống sôi động đến những khoảng lặng riêng tư, hòa mình cùng thiên nhiên", đại diện chủ đầu tư Sun Property nói.

Hai tòa tháp sở hữu tầm nhìn "song hải". Ảnh: Sun Group

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn nội thất quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore), với hai phong cách: "Rẽ sóng" dành cho căn studio và "Lưới đầy" cho căn hộ một hoặc hai phòng ngủ. Căn hộ studio chọn màu xanh biển hòa cùng chất gốm, vải dệt và các họa tiết địa phương tạo nên không gian mang hơi thở bản địa. Căn hộ 1 và 2 phòng ngủ theo concept "lưới đầy" với gam màu nhẹ như vàng cát, xanh ngọc.

Chủ đầu tư trang bị hệ thống an ninh QR Code, khóa thông minh kết nối wifi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và khai thác lưu trú.

Căn hộ Blanca được bàn giao kèm nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore). Ảnh: Sun Group

Sự xuất hiện của Blanca B6 và B7 đánh dấu bước đi tiếp theo của Sun Group trong việc phát triển dự án đô thị biển tại Vũng Tàu, kết hợp yếu tố kiến trúc, cảnh quan và hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn.

Sun Group ra mắt hai tháp căn hộ trong đô thị 37.000 tỷ Video tổng quan về tiện ích hai tòa tháp Blanca B6, B7.

Trước khi ra mắt Blanca B6, B7, giữa tháng 6, Sun Group đã giới thiệu ba tòa tháp B1, B2, B3, thuộc phân khu cao tầng Blanca. Phân khu này gồm 6 tòa tháp, tất cả đều có tầm nhìn hướng biển.

Hoài Phương