Sun Group ra mắt dự án căn hộ liền kề tổ hợp APEC Phú Quốc

Dự án căn hộ mới của Sun Group nằm tại bãi Đất Đỏ - vị trí kết nối tổ hợp APEC và Sunset Town, thừa hưởng hệ tiện ích du lịch, hội nghị quy mô lớn đang hình thành.

Lễ ra quân với chủ đề "Đánh thức hoàng hôn" diễn ra ngày 27/11 tại Sun Signature Gallery, trung tâm thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town (Phú Quốc), hút gần 1.000 khách tham dự. Tại sự kiện, Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu dự án căn hộ mới ở bãi Đất Đỏ, mở đầu cho giai đoạn kinh doanh tiếp theo của hệ sinh thái Nam đảo.

Dự án tọa lạc tại khu vực kết nối giữa Trung tâm hội nghị APEC và quần thể Sunset Town. Vị trí này cho phép dự án vừa tiếp nhận lưu lượng khách từ tổ hợp hội nghị - triển lãm, vừa thừa hưởng lợi thế của hệ thống tiện ích du lịch đã vận hành. Chủ đầu tư cho biết, đây là "tọa độ" được đánh giá cao khi hạ tầng Nam đảo ngày càng hoàn thiện.

Sự kiện thu hút gần 1.000 khách mời là khách hàng, chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương

Dự án gồm các tòa căn hộ dịch vụ được bao quanh bởi hệ thống khách sạn 5 sao, đang được triển khai xây dựng. Căn hộ có tầm nhìn hướng hoàng hôn bờ Tây đảo Ngọc, đồng thời kế cận các công trình quan trọng thuộc tổ hợp APEC như Nhà biểu diễn đa năng 6 tầng nổi, một tầng hầm với sức chứa 4.094 chỗ ngồi; Trung tâm hội nghị - triển lãm hơn 157.000 m2, sức chứa 10.000 người...

Theo đại diện Sun Property, toàn bộ hệ sinh thái Sun Group Phú Quốc có tỷ lệ lấp đầy trung bình 70%. Riêng dòng căn hộ Hillside tại Sunset Town có tỷ lệ lấp đầy đến 97%. Là mảnh ghép ra mắt sau khi quần thể Sunset Town đã vận hành ổn định và trở thành điểm đến mới của thế giới, dòng căn hộ bãi Đất Đỏ sẽ được hưởng lợi chung từ sức nóng của khu vực Nam đảo, thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, trải nghiệm.

Phối cảnh tổng thể dự án Sun Group tại Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Sun Property

Đại diện cho biết thêm, trong tương lai, khả năng kết nối của khu vực bãi Đất Đỏ còn thuận lợi hơn, có thể đón dòng khách khắp nơi đến Phú Quốc bằng đường hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ. Du khách đến Nam đảo sẽ thuận tiện hơn với việc mở rộng, nâng công suất sân bay Phú Quốc, xây dựng đường cao tốc mới và hệ thống tàu điện kết nối sân bay về thẳng tổ hợp APEC tại bãi Đất Đỏ. Ngoài ra, khu vực này sẽ tiếp nhận thêm dòng khách cao cấp qua cảng du thuyền theo định hướng quy hoạch.

Tại sự kiện, các khách mời cùng nhìn lại quá trình chuyển mình của Phú Quốc - từ hòn đảo còn ít khách du lịch đến điểm đến hàng đầu khu vực. Trong tháng 10, Phú Quốc được tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới năm 2025. Kết quả này đến từ lợi thế cảnh quan, những bãi biển đẹp, chất lượng dịch vụ, ẩm thực độc đáo, sự hiếu khách cùng mức độ hoàn thiện của hạ tầng du lịch.

Dự án kề cận Trung tâm hội nghị APEC 2027 đang được Sun Group đầu tư tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Sức hút của đảo Ngọc tiếp tục gia tăng khi nơi đây được chọn đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 - quy tụ nguyên thủ các nền kinh tế hàng đầu thế giới. APEC được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho sự phát triển của Phú Quốc, đặc biệt là thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ và bất động sản. Để đón đầu "cơ hội vàng" này, Sun Group đang chung tay cùng chính quyền Phú Quốc tăng tốc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, với các dự án quan trọng như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.975 và tàu điện đô thị kết nối từ sân bay tới Trung tâm Hội nghị APEC tại bãi Đất Đỏ phía Nam đảo.

Đại diện Sun Property trao chứng nhận phân phối dự án cho các đối tác chiến lược. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện Sun Property cho biết, các dự án trên là động lực được kỳ vọng sẽ tiếp đà phát triển, mở ra giai đoạn bứt phá mới cho đảo Ngọc sau hội nghị APEC. Trong bối cảnh đó, xu hướng sở hữu "tấc đất tấc vàng" tại Phú Quốc sẽ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại những khu vực hưởng lợi từ sức nóng của cụm dự án APEC đang triển khai.

Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam, đang vươn mình thành đặc khu kinh tế biển đảo tầm cỡ quốc tế, cửa ngõ đón khách du lịch toàn cầu đến Đông Nam Á. "Với vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái bất động sản đẳng cấp, mỗi dự án tại đây đều là cơ hội đầu tư lý tưởng, hội tụ giá trị sinh lời bền vững và trải nghiệm sống cao cấp", đại diện này nói.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong vòng 5 năm tới, lượng du khách đến Phú Quốc sẽ tăng gấp gần ba lần, đạt gần 20 triệu lượt nhờ đòn bẩy APEC 2027. Sự kết hợp giữa hạ tầng mới, các chính sách đột phá như miễn thị thực 30 ngày và định hướng phát triển dịch vụ giải trí sẽ tạo điều kiện để du lịch đảo ngọc phát triển theo chiều sâu.

Với lượng khách được dự báo tăng cao, nhu cầu về chỗ ở, nơi lưu trú cũng sẽ tăng. Bên cạnh hệ thống resort, khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế đã vận hành tại Nam đảo, sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ sẽ bổ sung lựa chọn cho du khách, cũng như mở ra cơ hội đầu tư sinh lời từ việc khai thác dịch vụ lưu trú.

Hoàng Đan