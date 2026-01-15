Sun Group ra mắt đảo Nam tại đô thị Charmora City

Đảo Nam thuộc đô thị Charmora City do Sun Property phát triển hướng đến mô hình an cư sinh thái, gắn với không gian sống chăm sóc sức khỏe.

Đảo này đảm nhận chức năng an cư trong tổng thể đô thị đảo phát triển theo mô hình ba đảo liền mạch đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và giải trí. Theo quy hoạch, đảo Nam hướng đến hình thành cộng đồng cư dân lâu dài trong không gian sống sinh thái, kết nối với các khu chức năng còn lại của khu đô thị.

Dự án nằm giữa hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc, với tầm nhìn hướng sông 360 độ. Vị trí này được chủ đầu tư đánh giá là lợi thế hiếm có về cảnh quan và phong thủy tại Nha Trang. Khi hoàn thiện, đảo Nam dự kiến trở thành một trong những khu an cư sinh thái quy mô lớn tại Khánh Hòa, được phát triển theo mô hình compound khép kín, an ninh ba lớp.

Phối cảnh đảo Nam tại khu đô thị. Ảnh: Sun Property

Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận các tiện ích như trung tâm hành chính mới Khánh Hòa, các công trình biểu tượng tại đảo Bắc, hay công viên lễ hội, show nghệ thuật trên mặt nước và chợ đêm VUI-Fest tại đảo Trung.

Về kiến trúc, đảo được thiết kế bởi đơn vị tư vấn quốc tế Broadway Malyan, với định hướng kết hợp yếu tố di sản Champa đương đại, kiến trúc Pháp cổ và phong cách tối giản hiện đại. Nổi bật là dãy nhà thấp tầng với mặt tiền tối thiểu 7,5 m, gồm các sản phẩm boutique shophouse, townhouse và các loại hình biệt thự. Ngoài ra, ba tòa tháp The Onsen được bố trí với tầm nhìn hướng sông, núi và biển, dự kiến trở thành điểm nhấn cảnh quan của khu vực.

3 tòa tháp The Onsen với tầm nhìn ôm trọn sông, núi, biển. Ảnh: Sun Property

Quy hoạch cảnh quan của dự án do Turenscape (Trung Quốc) thực hiện. Đơn vị này khai thác lợi thế vị trí giữa các dòng sông, quy hoạch 60 ha mặt nước nội khu và 47 ha công viên cảnh quan xanh trong tổng thể thiết kế. Không gian mặt nước và mảng xanh được xác định là yếu tố trung tâm, góp phần hình thành phong cách sống xanh cho cư dân.

Một trong những điểm nhấn của đảo Nam là việc tích hợp nguồn khoáng nóng tự nhiên nội khu với dịch vụ tắm khoáng, spa trị liệu quanh năm dành cho cư dân. Hệ tiện ích gồm công viên Onsen với vườn 5 giác quan, trạm trị liệu trong rừng, đường dạo sức khỏe; công viên nghỉ dưỡng với sân pickleball, khu thiền, vườn yoga, khu BBQ, sân chơi trẻ em và không gian đọc sách. Bên cạnh đó là công viên ven sông, bến du thuyền, đập sinh thái cùng các tiện ích giáo dục và y tế.

Phối cảnh tiện ích mang đến trải nghiệm phục hồi thân - tâm - trí tại đảo Nam. Ảnh: Sun Property

Đảo Nam là một trong ba đảo trong quy hoạch đô thị Charmora City quy mô 227 ha, được bao quanh bởi sông, núi và biển, mang đến không gian sống biệt lập giữa đô thị. Dự án phát triển theo mô hình wellness living, với clubhouse Onsen tích hợp các khu khoáng nóng, xông hơi, spa, yoga, gym, lounge, café và khu sinh hoạt cho trẻ em, hướng tới trải nghiệm phục hồi thể chất và tinh thần cho cư dân.

Đảo Nam sở hữu đa dạng sản phẩm linh hoạt cho an cư đa thế hệ, kinh doanh hoặc second-home. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, các sản phẩm tại đảo Nam được thiết kế linh hoạt cho nhu cầu an cư đa thế hệ, kinh doanh hoặc làm ngôi nhà thứ hai. Chủ đầu tư cho rằng đảo Nam có thể đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư trong nước và quốc tế, trong bối cảnh Nam Nha Trang và Khánh Hòa tiếp tục được đầu tư về hạ tầng và môi trường sống.

Song Anh