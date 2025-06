Sun Group ra mắt ba tòa tháp bên biển Vũng Tàu

Sun Property giới thiệu các tòa tháp cao tầng thuộc phân khu Blanca, dự án Blanca City với tầm nhìn hướng biển Bãi Sau và công viên nước Sun World 15 ha.

Phân khu gồm 6 tòa tháp. 3 trong số này được Sun Property giới thiệu ra thị trường. Các tòa tháp do Aedas - đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới thiết kế. Từ dấu ấn giao thoa của ba nền văn hóa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, các tòa tháp Blanca mang hình ảnh cánh buồm no gió vươn khơi, tông trắng kết hợp với đường cong tạo nên hiệu ứng thị giác như đang chuyển động. Theo chủ đầu tư, các tòa tháp đại diện cho tinh thần tự do, phóng khoáng nhưng thanh lịch, như triết lý "Back to White" mà đơn vị theo đuổi.

Phối cảnh Blanca City kề bên biển Bãi Sau, Vũng Tàu. Ảnh: Sun Group

100% căn hộ tại 6 tòa tháp có tầm nhìn ra biển cùng tiêu chuẩn bàn giao đầy đủ nội thất (không bao gồm đồ điện tử, riêng căn Duplex bàn giao thô). Nội thất các căn hộ được "chấp bút" bởi đơn vị thiết kế nổi tiếng của Singapore Ong & Ong, tái hiện hành trình văn hóa. Căn studio gợi hình con tàu vượt đại dương với màu xanh biển và họa tiết địa phương. Căn một và hai phòng ngủ theo concept "lưới đầy" mang tinh thần lạc quan của ngư dân với gam màu nhẹ nhàng...

Theo chủ đầu tư, tiêu chuẩn này phù hợp cho mục tiêu kép đầu tư và nghỉ dưỡng. Loại hình sản phẩm cũng đa dạng, từ studio thiết kế trẻ trung, căn hộ 1-2 phòng ngủ cho đến duplex 2 tầng - tất cả đều có logia riêng và tầm nhìn đắt giá. "Cư dân có thể đón trọn nắng vàng cùng sắc xanh đại dương hoặc toàn cảnh Sun World Vũng Tàu - công viên nước đa năng quy mô 15 ha đậm chất nhiệt đới", chủ đầu tư mô tả.

Cư dân Blanca được thụ hưởng chuỗi tiện ích nội khu theo chuẩn nghỉ dưỡng, từ hồ bơi hướng biển, lounge, skybar, khu thể thao, nhà hàng cho tới kid zone, gym - spa, đường dạo bộ trên cao... Đặc biệt, bãi biển riêng dài gần 1 km cùng beach club mang đến trải nghiệm "nghỉ dưỡng ngay thềm nhà".

Kiến trúc Blanca City là giao thoa của ba nền văn hóa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Ảnh: Sun Group

Liền kề phân khu là trung tâm thương mại mặt biển cùng chuỗi khách sạn vận hành bởi đơn vị quốc tế, tạo nên quần thể sống - nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí all-in-one (tất cả trong một).

Trải khắp dự án và bao quanh các tòa tháp Blanca là hệ thống công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ huyền thoại Cá Ông, kết hợp giữa nghệ thuật và di sản bản địa. Các công viên như Whale Park, Central Park hay Coastal Park tái hiện hình ảnh đại dương bằng ngôn ngữ kiến trúc và cảm xúc thị giác. Cùng với đó các công viên Sea Soul Park, Green Park 1,2,3; Sport Park đem đến không gian xanh, khu thể thao, sân chơi chủ đề, là hành trình kết nối giữa con người - biển cả - văn hóa Vũng Tàu.

"3 tòa căn hộ B1, B2, B3 sẽ trao những cơ hội đầu tiên để khách hàng trở thành chủ nhân của sản phẩm đầu tư - nghỉ dưỡng, đồng thời sở hữu cả hệ tiện ích mà đô thị biển kiểu mẫu Blanca City mang lại", đại diện Sun Property khẳng định.

Ban công căn hộ tại Blanca với tầm nhìn ra biển và công viên nước Sun World Vũng Tàu. Ảnh: Sun Group

Cũng theo đại diện Sun Property, căn hộ Blanca kỳ vọng hấp dẫn giới thành đạt phía Nam. "Những người này đang tìm kiếm một sản phẩm căn hộ thời thượng nằm trong các tòa tháp uy nghi, có kiến trúc biểu tượng và định hình phong cách sống mới hiện đại giữa lòng đô thị biển", vị này nói thêm.

Blanca City có quy mô hơn 96 ha, di chuyển thuận tiện tới khu vực và cả nước qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự kiến hoàn thành 2025), quốc lộ 51 (dự kiến nâng cấp lên 6-8 làn xe), sân bay quốc tế Long Thành. Với việc Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập TP HCM, Blanca City có nhiều lợi thế để tăng trưởng dài hạn, trở thành nơi ở - đầu tư - nghỉ dưỡng.

Hoài Phương