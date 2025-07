Sun Group phát triển khu phố thương mại sát biển tại Cát Bà

Hải PhòngPhân khu Hỷ phường và Tài phường tại thành phố vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà do Sun Group phát triển lấy cảm hứng từ các đại lộ ven biển nổi tiếng thế giới.

Ocean Drive ở Miami Beach, Florida (Mỹ) từng xuất hiện trên nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood là một trong những con phố sầm uất bậc nhất thế giới, nơi du khách có thể thư giãn trên bờ cát trắng, tắm nắng và tận hưởng không khí lễ hội quanh năm. Promenade des Anglais ở Nice, Pháp cũng là điểm đến thu hút giới tinh hoa với những tòa nhà cổ kính, khách sạn sang trọng và các cửa hàng thời trang cao cấp.

Điểm chung ở các con phố này là đều tổng hòa các yếu tố: vị trí đắc địa, hội tụ các công trình kiến trúc độc bản và hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Từ những khu phố thương mại thịnh vượng trên thế giới, kết hợp cảm hứng từ các làng nghề truyền thống gợi nhắc lịch sử vùng biển Cát Bà xưa, Sun Group phát triển 7 khu thấp tầng tại thành phố vịnh trung tâm Xanh Island. Mỗi phường đều mang một nét đặc trưng riêng về kiến trúc. Trong đó, nằm sát bãi biển Các Bà (Ladies Beach), Hỷ phường và Tài phường mang dáng dấp khu phố thương mại ven biển, giàu tiềm năng khai thác.

Những dãy nhà phố Tài phường mang tinh thần thịnh vượng và phát đạt. Ảnh: Sun Property

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Ocean Drive (Miami), Tài phường nổi bật với gam màu vàng chủ đạo cùng những hoa văn đường chéo - biểu tượng của sự thịnh vượng theo ngôn ngữ Art Decor.

Màu vàng chủ đạo của Tài phường được xem là biểu tượng của sự giàu sang, tài lộc và thịnh vượng, tượng trưng cho sự sung túc và may mắn trong kinh doanh. Sự kết hợp giữa sắc màu rực rỡ cùng các chi tiết kiến trúc lấy cảm hứng từ những trung tâm thương mại sầm uất trên thế giới tạo nên ngôn ngữ thiết kế ẩn ý về khu phố của giới nhà giàu.

Phối cảnh nhà phố Hỷ phường. Ảnh: Sun Property

Trong khi đó, Hỷ phường lại khoác lên mình gam màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, cùng tinh thần hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Với vị trí sát cạnh Ladies Beach và chợ đêm VUI-Fest, khu vực này sẽ là tâm điểm của hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội và những sự kiện văn hóa ngày đêm.

Chủ đầu tư cho biết, 100% các căn nhà phố đều có tầng hầm đa năng giúp tăng thêm diện tích và công năng sử dụng. Những căn sát biển có chiều cao 3 tầng, dần tiến về trung tâm dự án là nhà phố 4 tầng và cao nhất là 5 tầng. Cách bố trí này không chỉ tối ưu tầm nhìn cho từng căn nhà mà còn đảm bảo tính hài hòa tổng thể. Các vật liệu tự nhiên cũng được tối ưu sử dụng nhằm tạo không gian sống hài hòa thiên nhiên.

Thiết kế phân tầng linh hoạt từ 3 đến 5 tầng, kết hợp tầng hầm đa năng. Ảnh: Sun Property

Đại diện đơn vị thiết kế cho biết, các townhouse tại đây khai thác tối đa không gian mở, nương theo thế đất ‘tựa sơn hướng thủy’. Mỗi căn đều có bản vẽ riêng biệt, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm của chủ sở hữu.

Bên cạnh vị trí đắc địa, hệ sinh thái toàn diện đáp ứng các nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực cũng là yếu tố được chủ đầu tư dự án chú trọng. Nằm ở trung tâm của Xanh Island, Hỷ phường và Tài phường thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái được tạo nên bởi 5 công viên, bến thuyền, dòng sông cảnh quan, bãi biển, các tòa căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại và ga cáp treo trong tương lai.

Hỷ phường và Tài phường thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái ven biển của Xanh Island. Ảnh: Ánh Dương

Tại đây, du khách có thể tắm biển, thưởng thức ẩm thực tại hai nhà hàng The Forest Beach Club và The Sea Beach Club, đồng thời, xem trình diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of the Green Island đạt 2 kỷ lục Guinness... Hỷ phường và Tài phường cũng phù hợp với giới thượng lưu yêu thích cuộc sống sôi động với các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội ngày đêm.

Dự án cũng tích hợp loạt dịch vụ vận tải được quy hoạch bài bản như cáp treo, xe điện/xe buggy, tàu cao tốc kết nối Hải Phòng - Cát Bà - Hạ Long...

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc độc bản và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, Hỷ Phường và Tài Phường hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của sự phồn vinh và thịnh vượng tại Cát Bà, thu hút giới thượng lưu và nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh và những giá trị sống bền vững.

Song Anh