Sun Group muốn được đổi 360 ha đất để đầu tư Khu thể thao Rạch Chiếc

Sun Group sẽ chi hơn 145.600 tỷ đồng đầu tư Khu thể thao Rạch Chiếc theo hợp đồng BT, đổi lại TP HCM thanh toán bằng 4 khu đất tổng diện tích khoảng 360 ha.

Nội dung trên nằm trong tờ trình của UBND TP HCM gửi HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án do UBND TP HCM làm cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư đề xuất là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc nằm tại phường An Khánh, quy mô hơn 186 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều khu chức năng, trọng tâm là khu văn hóa - thể dục thể thao với sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Sasaki

Ngoài ra, dự án còn có khu dịch vụ - công cộng đô thị phục vụ vận động viên, huấn luyện viên; quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị - triển lãm; khu cây xanh, mặt nước và cảnh quan công cộng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu và một số hạng mục khác. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng.

Theo tờ trình, dự án áp dụng hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% vốn để xây dựng, sau đó bàn giao toàn bộ khu liên hợp cho Nhà nước quản lý, khai thác. TP HCM không thanh toán bằng ngân sách mà sử dụng quỹ đất để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo quy định pháp luật và các cơ chế đặc thù.

Sun Group đề xuất bốn khu đất để thanh toán hợp đồng BT, gồm: khu đất thương mại - dịch vụ khoảng 23 ha nằm trong phạm vi Khu liên hợp Rạch Chiếc;195 ha tại Khu đô thị Phước Kiển; khu đô thị Trường Thọ, quy mô khoảng 120 ha; 30,2 ha tại phường An Khánh. Tổng diện tích quỹ đất đối ứng theo đề xuất khoảng hơn 360 ha.

Khu vực quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM cho biết việc áp dụng hình thức BT thanh toán bằng quỹ đất được thực hiện trên cơ sở các cơ chế đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội.

Tổng giá trị tạm tính của bốn khu đất là hơn 145.482 tỷ đồng, tương đương 99,89% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án. Giá trị này được xác định trên cơ sở bảng giá đất ban hành kèm Quyết định 79/2024 của UBND TP HCM, áp dụng theo mục đích sử dụng và vị trí từng khu đất.

Cụ thể, khu đất thương mại - dịch vụ 23 ha tại Rạch Chiếc, dọc đường Mai Chí Thọ, được tạm tính theo đơn giá khoảng 91,7 triệu đồng mỗi m2, tương ứng hơn 21.549 tỷ đồng. Khu đất tại Khu đô thị Phước Kiển được tính trên cơ sở khoảng 70 ha đất ở theo quy hoạch sơ bộ, áp dụng đơn giá đất ở đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 66,5 triệu đồng mỗi m2, ước tính 46.550 tỷ đồng.

Vị trí khu liên hợp thể thao. Đồ họa: Đăng Hiếu

Tại Khu đô thị Trường Thọ, diện tích thanh toán quy đổi tương đương khoảng 43,4 ha đất ở, với đơn giá đất thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Bá khoảng 64,8 triệu đồng mỗi m2, giá trị tạm tính hơn 28.139 tỷ đồng. Riêng khu đất 30,2 ha tại phường An Khánh được xác định theo giá đất ở đường Mai Chí Thọ khoảng 132 triệu đồng mỗi m2, tương đương 39.864 tỷ đồng, song hiện còn vướng kết luận Thanh tra Chính phủ và cần hoàn tất xử lý pháp lý trước khi giao đất.

Theo UBND TP HCM, các khu đất đối ứng nêu trên mới ở giai đoạn đề xuất và sẽ tiếp tục được thẩm định, rà soát để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Việc thực hiện dự án theo mô hình PPP - BT được kỳ vọng giúp thành phố sớm có công trình thể thao quy mô quốc gia mà không phải chi ngân sách ngay, đồng thời tháo gỡ tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều thập kỷ.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch từ năm 1994, nằm tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, giáp các trục giao thông lớn như đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội (nay là Võ Nguyên Giáp) và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sau hơn 30 năm, dự án vẫn chưa được triển khai do thiếu vốn và vướng cơ chế đầu tư.

Lê Tuyết