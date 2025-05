Sun Group muốn đẩy nhanh hai khu đô thị hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương

Sun Group muốn chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn đẩy nhanh tiến độ hai khu đô thị hơn 1 tỷ USD.

Thông tin này được ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nêu tại cuộc gặp ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương hôm 22/5.

Hai dự án mà lãnh đạo Sun Group muốn Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ là Khu đô thị Bắc An Tây và Đông An Tây. Dự án Bắc An Tây nằm tại phường An Tây, TP Bến Cát, có tổng vốn đầu tư hơn 11.128 tỷ đồng.

Khu đô thị này được xây dựng trên diện tích khoảng 70 ha. Theo quy hoạch, 5,6 ha sẽ bố trí xây dựng chung cư cao tối đa 20 tầng, khu nhà liền kề cao tối đa 6 tầng trên diện tích 9,8 ha. Dự án cũng có khu nhà xã hội quy mô 3,9 ha, tái định cư rộng khoảng 1,4 ha. Toàn bộ dự án có thể cung cấp ra thị trường 3.090 sản phẩm nhà ở.

Khu đô thị Đông An Tây có quy mô lớn hơn, với diện tích khoảng 288 ha, nằm tại phường An Tây và xã Phú An. Dự án này có vốn dự kiến 13.564 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 7.100 căn nhà, phục vụ cho nhu cầu lưu trú của khoảng 14.300 người.

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương hôm 22/5. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Sun Group thành lập năm 2007 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, hàng không. Trong lĩnh vực bất động sản, họ phát triển đa dạng loại hình và phân khúc nhưng thế mạnh là các dự án nghỉ dưỡng, tâm linh. Các dự án lớn hiện có ở Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang), Sa Pa (Lào Cai).

Tập đoàn này thời gian qua tích cực triển khai cũng như đề xuất các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản đô thị ở khu vực phía Nam.

Đầu năm nay, Sun Group đề xuất triển khai 3 dự án lớn ở TP Thủ Đức là khu đô thị Trường Thọ, khu thể thao Rạch Chiếc và Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Nếu được chấp thuận, đây là những dự án đầu tiên của họ tại TP HCM.

Hôm 19/4, tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Sun Group cũng đề xuất phát triển loạt dự án lớn trên địa bàn tỉnh gồm: Tổ hợp thương mại dịch vụ mũi Nghinh Phong; Khu đô thị Cù lao Bến Đình; Khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng; Khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng; Khu đô thị Tây Nam Bà Rịa và các dự án tại Côn Đảo.

Trước đó vài ngày, tập đoàn này đã khởi công khu đô thị biển Đường 3 tháng 2 tại phường 10 và 11, TP Vũng Tàu. Dự án rộng 96 ha, mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, trở thành dự án khu đô thị phức hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai tại địa phương này.

Anh Tú