Sun Group mở bán tòa căn hộ The Xanh 2 tại Cát Bà

Hải PhòngTòa căn hộ The Xanh 2 thu hút nhà đầu tư tại sự kiện mở bán khi sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích all-in-one, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng sinh thái.

Sự kiện mở bán tòa căn hộ The Xanh 2 tại dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island với chủ đề "Vũ hội Đảo Xanh" diễn ra ngày 27/4 tại Hải Phòng. Chủ đầu tư cho biết, ngay tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư đã chốt được những căn hộ vị trí đẹp với tầm nhìn ngắm vịnh và pháo hoa.

Toàn cảnh sự kiện mở bán dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island. Ảnh: Ánh Dương

Tọa lạc trên quỹ đất trung tâm của Cát Bà, mỗi căn hộ The Xanh 2 được thiết kế với chiều cao trần lên tới 3,5 m, ban công rộng 1,2 m hướng biển. Khối đế tòa căn hộ cao 7 m. Hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn tới trần, không chỉ mở rộng tầm nhìn, mà còn tối ưu ánh sáng tự nhiên, gió trời.

The Xanh 2 còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích cao cấp bậc nhất của dự án như: dòng sông cảnh quan, khu thương mại 7 tầng, khu vui chơi trẻ em... Cư dân và du khách tới đây có thể tham gia khu phố trải nghiệm xanh, công viên bãi biển Chu Tước, bãi biển mới Các Bà (Ladies Beach) – nơi mặt biển trở thành sân khấu trình diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of The Green Island. Cư dân The Xanh 2 cũng là những vị khách sở hữu "khán đài hạng nhất" để thưởng thức đại tiệc pháo hoa kết hợp trình diễn thể thao mạo hiểm với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ tại lễ mở bán The Xanh 2. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài ra, cư dân tòa căn hộ còn thừa hưởng hệ tiện ích toàn khu dự án. Trong đó, chủ đầu tư dành đến 60% diện tích tổng thể cho không gian xanh, tiện ích. Những cung đường nội khu phủ cây, ban công căn hộ cũng được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tạo cảm giác sống hòa mình với thiên nhiên.

Không chỉ là nơi an cư, The Xanh 2 còn mang đến tiềm năng đầu tư khi đảm bảo các yếu tố về vị trí, tiện ích cũng như đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng sinh thái. "Trong bối cảnh Cát Bà đang thiếu hụt các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, The Xanh 2 nói riêng và Xanh Island nói chung đang sở hữu nhiều lợi thế, mở ra một chuẩn sống cao cấp cho cộng đồng cư dân muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống", đại diện Sun Group chia sẻ.

Anh Trường Giang, nhà đầu tư đến từ Quảng Ninh, cho biết, Cát Bà có nhiều tiềm lực từ lợi thế vịnh di sản, khi kết hợp với những sản phẩm chất lượng có thương hiệu sẽ tạo nên sức hút mới.

The Xanh 2 hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp tại Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island. Ảnh: Sun Property

Với thiết kế theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, chủ sở hữu có thể vận hành dịch vụ cho thuê căn hộ nhờ nội thất bàn giao hoàn chỉnh, công nghệ khóa QR code, quản lý căn hộ từ xa, kết hợp dịch vụ house-keeping tiêu chuẩn 5 sao do chủ đầu tư cung cấp, giúp tối ưu hiệu suất khai thác và đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ông Lê Văn Quý, Phó tổng giám đốc Sun Group vùng miền Bắc, cho biết, bên cạnh dự án thànhThành phố vịnh trung tâm Xanh Island, tập đoàn còn đồng hành cùng địa phương triển khai loạt tuyến giao thông hiện đại như hai tuyến tàu cao tốc kết nối Cát Hải - Cát Bà và Hạ Long - Cát Bà, tuyến xe bus điện và buggy điện trên đảo Cát Bà. Sun Group hướng đến mục tiêu đưa Cát Bà trở thành hòn đảo du lịch xanh không khói đầu tiên ở Việt Nam.

Thiết kế bên trong căn hộ Xanh Sky tại Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island Ảnh: Ánh Dương

Trong tháng 5, Sun Group sẽ ra mắt bãi biển Các Bà (Ladies Beach) cùng show trình diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa trên biển "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of The Green Island. Đây là bước khởi đầu cho chuỗi sự kiện, hoạt động giải trí mùa hè, góp phần định vị Cát Bà thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc.

Ngoài ra, "ông lớn" ngành bất động sản cũng sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước - rác thải, quy hoạch giao thông, mở rộng tiện ích, dịch vụ tại đảo nhằm thu hút du khách và nhà đầu tư.