Sun Group mở bán phân khu trung tâm tại Sun Urban City

Kết hợp các hoạt động trải nghiệm và giới thiệu dự án, sự kiện mở bán phân khu Flora Avenue thuộc Sun Urban City ngày 28/12 thu hút nhiều khách hàng.

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Hà Nam (Ninh Bình). Ngay từ sảnh đón, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) bố trí nhiều không gian trải nghiệm mang sắc màu lễ hội như khu chụp ảnh photobooth với hộp quà khổng lồ, mô hình hoa bung nở và gấu bông trang trí.

Bên cạnh đó, chương trình còn có loạt hoạt động tương tác dành cho khách tham dự như gắp bim bim trên không, trang trí bánh Noel, check-in nhận quà... góp phần tạo không khí sôi động từ những phút đầu tiên.

Không khí lễ hội lan tỏa từ những giây phút bắt đầu sự kiện. Ảnh: Minh Khánh

Với chủ đề "Rực sáng phố hoa", không gian sự kiện tái hiện hình ảnh phân khu Flora Avenue với các tuyến phố ngập tràn sắc hoa và ánh đèn. Bên cạnh giá trị cảnh quan xanh, phân khu này được định hướng trở thành điểm hẹn lễ hội của khu đô thị, nơi các hoạt động văn hóa - giải trí diễn ra thường xuyên, góp phần tạo nhịp sống sôi động cho cộng đồng cư dân.

Tại phần giới thiệu dự án, đại diện Sun Property dành nhiều thời lượng phân tích vai trò của khu vực trong cấu trúc đô thị vệ tinh của vùng Thủ đô, qua đó làm rõ nền tảng chiến lược cho sự hiện diện của Sun Urban City và phân khu trung tâm Flora Avenue.

Đại diện chủ đầu tư phân tích thị trường bất động sản khu vực. Ảnh: Minh Khánh

Theo đó, Sun Urban City thừa hưởng lợi thế phát triển của Hà Nam (Ninh Bình), khi tiếp giáp và kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch và liên vùng như quốc lộ 1A, 21A, 21B, cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và vành đai 5 vùng Thủ đô. Vị trí của dự án cũng tiệm cận ga Phủ Lý và quy hoạch sân bay quốc tế Phủ Lý - Ninh Bình, hướng tới là tọa độ kinh tế vùng trong dài hạn.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, khu vực Hà Nam (Ninh Bình) được đánh giá hưởng lợi từ xu hướng giãn dân của Hà Nội khi một số cơ sở y tế và giáo dục quy mô lớn dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới, trong đó có cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Điều này kỳ vọng làm gia tăng nhu cầu nhà ở và dịch vụ tại khu vực.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Ảnh: Minh Khánh

Theo chủ đầu tư, sức hút của Flora Avenue không chỉ đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, mà còn từ khả năng thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đã và đang hình thành xung quanh gồm giáo dục, y tế, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, cư dân được định vị sống trong môi trường chất lượng, tiện nghi, hướng tới sự đồng bộ và bền vững.

Ngoài ra, đại diện Sun Property cũng chia sẻ lộ trình phát triển của Sun Urban City. Năm 2026, phân khu Flora Avenue dự kiến được tiếp thêm động lực khi loạt công viên chức năng lần lượt hoàn thiện: công viên thể thao (dự kiến quý I/2026), công viên văn hóa (năm 2026) và công viên sinh thái (quý IV/2026) từng bước hoàn chỉnh hệ sinh thái xanh - giải trí - cộng đồng cho khu đô thị.

Một góc phối cảnh phân khu Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Sau phần giới thiệu dự án và chính sách bán hàng, sự kiện ghi nhận các giao dịch tại cả phân khúc cao tầng và thấp tầng. Một số khách hàng cho biết quyết định đầu tư dựa trên kỳ vọng về sự phát triển hạ tầng và nhu cầu nhà ở tại khu vực trong trung và dài hạn.

Xuyên suốt sự kiện, thông điệp về môi trường sống giàu sức sống được truyền tải nhất quán, đề cao các giá trị cộng đồng và định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là tầm nhìn mà Sun Group theo đuổi khi phát triển Sun Urban City.

