Sun Group lập sàn giao dịch tiền số

Sun Group góp 64% trong 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu của Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam với chức năng lập sàn giao dịch.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 1. Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là bà Ngô Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983). Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có mua bán và môi giới, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và thực hiện giao dịch tài sản mã hóa.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) khi góp 640 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 64%. Tiếp theo là Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới (ITS) sở hữu 35% vốn. Còn lại là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) nắm 1%.

Mức vốn điều lệ ban đầu của Công ty Tài sản số Việt Nam thấp hơn quy định tối thiểu 10.000 tỷ đồng - một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số theo Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp muốn tham gia lập sàn tiền số hiện nay đều có vốn dưới mức này. Con số 10.000 tỷ đồng cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) từng lý giải mức vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng là để các công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm mở thị trường giao dịch, thanh toán, lưu ký tài sản... Ngoài ra, đây là loại tài sản nhiều rủi ro, các doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực để bù đắp thiệt hại, hoàn trả cho nhà đầu tư khi cần.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Bộ Tài chính đã bắt đầu nhận hồ sơ cấp phép lập sàn giao dịch. Cơ quan này cho biết khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng có kế hoạch tham gia. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Việt Nam sẽ có "hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ hạn chế nhằm kiểm soát rủi ro.

Sun Group là doanh nghiệp thành lập năm 2007, một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí. Họ sở hữu chuỗi Sun World cùng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang và JW Marriott Phú Quốc. Năm trước, doanh nghiệp này ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Tất Đạt