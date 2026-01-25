Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ tại Quảng Ninh

Quảng Ninh duyệt cho Mặt trời Hạ Long làm khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề 4.180 tỷ đồng tại Quang Hanh.

Theo quyết định vừa ban hành, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm nhà đầu tư dự án. Đây là công ty liên quan của Tập đoàn Sun Group.

Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh có quy mô hơn 20 ha, với tổng mức đầu tư 4.180 tỷ đồng. Dự án có các khu chức năng như thương mại dịch vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội...

Theo quy hoạch được duyệt, dự án có mục tiêu hình thành khu đô thị sinh thái, kết hợp công viên chuyên đề với các hoạt động chính như tổ hợp vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch, trung tâm hội nghị... cũng như góp phần chỉnh trang đô thị.

Trước sáp nhập đơn vị hành chính, vị trí của dự án này thuộc TP Cẩm Phả cũ. Tại khu vực này, Sun Group cũng đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yoko Onsen từ giữa năm 2020.

Còn công ty Mặt trời Hạ Long là chủ đầu tư dự án quần thể du lịch giải trí Sunworld Hạ Long tại Quảng Ninh. Khu du lịch Sunworld Hạ Long rộng 214 ha, gồm hai khu vực tổ hợp vui chơi ven biển Bãi Cháy và tổ hợp vui chơi Đồi Mặt Trời. Cả hai được kết nối bởi hệ thống cáp treo vượt biển dài 2 km.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Sun Group, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Vingroup, BIM Group.

Anh Tú