Sun Group làm hai khu đô thị hơn 65.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong

Khánh HòaCông ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) được tỉnh chấp thuận làm hai khu đô thị hơn 65.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong.

Ngày 10/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận liên danh nhà đầu tư trên thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Môn và dự án Khu đô thị mới Tu Bông, nằm trong Khu kinh tế Vân Phong

Một góc Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Tùng Quân

Khu đô thị mới Đầm Môn có diện tích sử dụng đất hơn 1.440 ha thuộc xã Đại Lãnh. Dự án bố trí gần 4 ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, quy mô dân số dự kiến khoảng 28.500 người. Nơi đây sẽ phát triển 791 căn liên kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư và 352 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình công cộng, du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú du lịch.

Tổng vốn đầu tư cho Khu đô thị mới Đầm Môn (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) hơn 25.100 tỷ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 526 tỷ đồng.

Theo quy định an ninh, dự án Khu đô thị mới Đầm Môn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở trong phạm vi 200 m tính từ ranh giới khu đất quốc phòng và khu vực biên giới biển, do vị trí tiếp giáp Hải đội dân quân thường trực và Đồn Biên phòng Đầm Môn.

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha thuộc các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh. Dân số dự kiến khoảng 74.700 người, với 1.002 căn liên kế, 609 biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư, 1.130 căn hộ xã hội và nhiều hạng mục dịch vụ, du lịch, công trình công cộng.

Tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 2.812 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Tu Bông không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà trong phạm vi 200 m tính từ khu đất quốc phòng (Đội công tác Biên phòng Vạn Long/Đồn Biên phòng Đầm Môn) ra xung quanh và tại khu vực biên giới biển.

Thời hạn hoạt động của cả hai dự án trên là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2034.

Khu kinh tế Vân Phong rộng khoảng 150.000 ha, trong đó hơn một nửa là diện tích mặt nước, còn lại là đất liền và đảo. Toàn khu được chia thành 19 phân khu, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng...

