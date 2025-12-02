Sun Group kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đêm Khánh Hòa với Charmora City

Sun Group phát triển mô hình đô thị dịch vụ giải trí Charmora City, kỳ vọng thúc đẩy Khánh Hòa mở rộng quy mô kinh tế đêm.

Theo đề án phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, giai đoạn 2023-2025, địa phương ưu tiên khai thác hiệu quả các loại hình dịch vụ ban đêm hiện hữu, đồng thời rà soát những khu vực có tiềm năng để tổ chức hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực và du lịch.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình kinh tế đêm và thu hút đầu tư vào các tổ hợp giải trí quy mô lớn, bố trí tách biệt khu dân cư, nhằm mở rộng không gian phục vụ du khách và tăng chi tiêu.

Nha Trang là điểm đến được yêu thích tại Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Mô hình kinh tế đêm được ghi nhận phát triển tại nhiều đô thị châu Á, mang lại giá trị lớn cho ngành du lịch. Clarke Quay (Singapore) mỗi năm tạo doanh thu hơn 1 tỷ SGD nhờ hệ thống nhà hàng, bar và điểm vui chơi vận hành liên tục. OCT Bay (Thâm Quyến, Trung Quốc) cũng trở thành điểm hút khách với các buổi trình diễn đa phương tiện và chuỗi dịch vụ thương mại, giải trí hoạt động 24 giờ.

Tương tự, Khánh Hòa được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế đêm như cảnh quan biển, sông, khí hậu ôn hòa, lượng khách quốc tế lớn và văn hóa bản địa phong phú. Theo Sun Group, sau giai đoạn đầu tiên phát triển các hoạt động như chợ đêm, phố ẩm thực, không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời... kinh tế đêm Khánh Hòa đang bước sang giai đoạn đột phá hơn về quy mô và tầm vóc. Trong đó, Nha Trang tiếp tục giữ vai trò chiến lược.

Phối cảnh đô thị Charmora City tại Nam Nha Trang. Ảnh: Sun Group

Tại Nam Nha Trang, Sun Group đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng phát triển Charmora City, tổ hợp đô thị quy mô 227 ha, hướng tới mô hình đô thị giải trí 24 giờ. Bao quanh bởi sông Quán Trường và sông Tắc, dự án khai thác lợi thế cảnh quan sông nước để phát triển các hoạt động thương mại, giải trí về đêm.

Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ kế thừa kinh nghiệm vận hành các điểm đến tại Phú Quốc, Đà Nẵng để tạo hệ sinh thái giải trí ấn tượng. "Thị trấn Hoàng Hôn với các show diễn Awaken Sea, Symphony of The Sea tại Phú Quốc hay không gian lễ hội, biểu diễn nghệ thuật tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là những mô hình tham chiếu cho định hướng phát triển tại Charmora City", vị đại diện chia sẻ.

Charmora City áp dụng mô hình sponge city. Ảnh: Sun Group

Dự án dự kiến tích hợp các công viên ven sông, công viên Onsen, bến du thuyền đến những show trình diễn nghệ thuật trên mặt nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa; chợ nổi và chợ đêm VuiFest... Tất cả nhằm tạo nên vòng tuần hoàn giải trí, hoạt động suốt 24 giờ.

Charmora City cũng áp dụng mô hình sponge city (thành phố bọt biển) nhằm tăng khả năng thấm hút, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường... Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, hướng tới đô thị sinh thái bền vững.

Phối cảnh khu vực show trình diễn về đêm tại dự án. Ảnh: Sun Group

Charmora City được kỳ vọng mang tới diện mạo mới cho kinh tế đêm Khánh Hòa khi kết nối các hoạt động giải trí và du lịch vào một mô hình đô thị tích hợp.

"Nha Trang lâu nay chủ yếu khai thác dải ven biển, khu vực dọc sông vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Đây là không gian tiềm năng để hình thành các tổ hợp dịch vụ ban đêm quy mô như Charmora City", đại diện Sun Group chia sẻ.

Sun Group kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đêm Khánh Hòa với Charmora City Video giới thiệu đô thị Charmora City. Nguồn: Sun Group

Song Anh