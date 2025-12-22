Sun Group khởi động tổ hợp đô thị cảng hơn 700 ha tại TP HCM

Tổ hợp An Tây do Sun Group đầu tư, quy mô 724 ha, tổng vốn hơn 51.000 tỷ đồng, định hướng hình thành trung tâm đô thị - logistics mới ở cửa ngõ phía Bắc TP HCM.

Tổ hợp dự án gồm ba khu đô thị Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây và cảng Tổng hợp An Tây, thuộc phường Tây Nam và Phú An, TP HCM (huyện Bến Cát và Dầu Tiếng, Bình Dương cũ). Dự án nằm trong chuỗi công trình trọng điểm của TP HCM khởi động giai đoạn cuối năm 2025, hướng tới mở rộng không gian phát triển đô thị, tái cấu trúc các cực tăng trưởng và tăng cường năng lực logistics cho thành phố.

Trong tổng thể dự án, khu đô thị Bắc An Tây có quy mô khoảng 70 ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng. Khu vực này được quy hoạch các công trình thương mại - dịch vụ cao tối đa 40 tầng, tích hợp chức năng văn phòng, trung tâm thương mại và dịch vụ đô thị. Cụm công viên trung tâm bố trí đối xứng qua trục đường ĐH.609 đóng vai trò không gian xanh lõi cho toàn khu.

Phối cảnh tổng thể dự án tổ hợp đô thị - cảng An Tây 724 ha. Ảnh: Sun Group

Khu đô thị Đông An Tây rộng gần 289 ha, vốn đầu tư khoảng 13.560 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, đồng thời bố trí quỹ đất tái định cư tập trung. Diện tích cây xanh chiếm hơn 61 ha, tương đương 21% tổng diện tích, với công viên trung tâm rộng khoảng 24 ha. Các loại hình nhà ở được phát triển đa dạng, từ biệt thự, nhà liền kề thương mại đến nhà ở xã hội.

Khu đô thị Tây An Tây có quy mô khoảng 268 ha, tổng vốn đầu tư hơn 20.850 tỷ đồng, sở hữu lợi thế tiếp giáp sông Sài Gòn. Dự án dành khoảng 30 ha cho công viên ven sông, tạo không gian cảnh quan liên tục dọc bờ sông. Quỹ đất phát triển nhà ở khoảng 90 ha, thương mại - dịch vụ hơn 28 ha, cùng hệ thống mặt nước nội khu.

Phối cảnh các khu nhà cao tầng, thấp tầng và không gian xanh tại dự án. Ảnh: Sun Group

Cảng Tổng hợp An Tây được xác định là hạt nhân kinh tế của toàn tổ hợp. Cảng có quy mô gần 98 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng. Dự án gồm khu cảng hàng hóa (hơn 38 ha) công suất khoảng 7 triệu tấn mỗi năm và khu cảng hành khách (hơn 41 ha) với công suất ban đầu 100.000 lượt khách, định hướng mở rộng lên 200.000 lượt. Cảng được kỳ vọng kết nối các tuyến vận tải thủy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và Hồ Dầu Tiếng, hình thành mạng lưới giao thương liên vùng.

Theo quy hoạch, tổ hợp An Tây được định hướng trở thành trung tâm đô thị – cảng hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 50.000 người. Dự án nằm tại khu vực giao thoa của các trục giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, giữ vai trò cửa ngõ kết nối TP HCM với khu vực Bình Dương cũ và các tỉnh lân cận.

Tổ hợp tiếp giáp sông Sài Gòn và các trục đường lớn. Ảnh: Sun Group

Hạ tầng khu vực được xác định là lợi thế chính của dự án. Tuyến Vành đai 4 tạo hành lang kết nối liên vùng giữa TP HCM, Đồng Nai và Long An (cũ). Tuyến đường tỉnh ĐT.744 đang được nâng cấp, trong khi quy hoạch tuyến đường sắt đô thị dọc theo Vành đai 4 cho phép kết nối trực tiếp về trung tâm hành chính Thành phố mới Bình Dương. Ngoài ra, trục giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn chạy xuyên khu vực mở ra dư địa phát triển logistics và du lịch đường sông.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc phát triển mô hình "đô thị - cảng" tại khu vực phía Bắc TP HCM phù hợp với xu hướng tái cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực cho khu trung tâm, đồng thời tăng cường năng lực logistics và dịch vụ. Khi hoàn thành, tổ hợp An Tây được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, đóng góp vào ngân sách và mở rộng không gian sống cho TP HCM trong dài hạn.

Hoài Phương