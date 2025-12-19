Sun Group khởi công siêu dự án casino hơn 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Sun Group khởi công dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino quy mô hơn 244 ha tại Vân Đồn, ngày 19/12.

Với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, đây là tổ hợp du lịch, giải trí quy mô lớn, kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho không gian phát triển dịch vụ tại khu vực Đông Bắc. Dự án phát triển theo mô hình "resort city", tích hợp các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới hình thành một tổ hợp vận hành liên tục 24/7 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Sun Group, ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án dựa trên triết lý "Art in Landscape - Nghệ thuật trong cảnh quan", trong đó cảnh quan đóng vai trò trung tâm, tạo không gian trải nghiệm mở và đồng nhất về thẩm mỹ trong toàn khu.

Phối cảnh siêu dự án casino tại Vân Đồn. Ảnh: Sun Group

Không gian đô thị được tổ chức theo cấu trúc mở, với các trục cảnh quan, quảng trường và hệ thống tuyến đi bộ liên hoàn. Cách tiếp cận này nhằm gia tăng thời gian lưu trú của du khách, đồng thời hình thành nhịp sống du lịch, giải trí diễn ra quanh năm.

Giai đoạn đầu, dự án triển khai tổ hợp khách sạn được quản lý bởi các thương hàng đầu thế giới với quy mô hàng nghìn phòng tiêu chuẩn quốc tế, cùng các khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng ven biển và phân khu shophouse thương mại. Các không gian mua sắm, ẩm thực, dịch vụ và hoạt động văn hóa - giải trí được bố trí xuyên suốt nhằm tạo dòng khách ổn định.

Song song đó, dự án phát triển hệ thống vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, công viên cảnh quan, không gian biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Điểm nhấn là khu vui chơi giải trí có thưởng casino cho phép người Việt tham gia theo cơ chế thí điểm của Chính phủ, nhằm tăng sức hút cho Vân Đồn và khả năng cạnh tranh với các trung tâm giải trí trong khu vực như Macau, Singapore hay Las Vegas.

Khi hoàn thiện, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu "resort city" quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc, thu hút khách từ thị trường Đông Bắc Á và du lịch nội địa. Dự án dự kiến khánh thành phân khu casino vào năm 2028 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2034.

Toàn cảnh lễ khởi công. Ảnh: Sun Group

Dự án được khởi công trong bối cảnh Quảng Ninh duy trì tăng trưởng kinh tế cao. Năm nay, GRDP của tỉnh ước tăng 11,89%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 10.400 USD, thu ngân sách đạt 82.235 tỷ đồng. Cùng ngày, địa phương đồng loạt khởi công 26 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 383.000 tỷ đồng và khánh thành 5 công trình.

Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết dự án được định hướng phát triển theo mô hình dịch vụ - giải trí có kiểm soát, phù hợp chủ trương thí điểm casino cho người Việt, đồng thời tạo thêm động lực để Vân Đồn phát triển thành trung tâm kinh tế biển và du lịch quy mô khu vực.

"Đây sẽ là động lực để Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch - giải trí tầm khu vực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương", bà Hoài Anh nói.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đặc khu. Ảnh: Sun Group

Nằm trong quần thể Vịnh Bái Tử Long, liền kề di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vân Đồn có lợi thế về hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên và điều kiện khí hậu, phù hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế biển và dịch vụ giải trí cao cấp. Những năm gần đây, hạ tầng khu vực được đầu tư mạnh, trong đó có cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước, quốc tế.

Dự án có điểm nhấn phân khu casino thí điểm cho người Việt. Ảnh: Sun Group

Dự án nằm trong trục kết nối với nhiều điểm đến du lịch, giải trí của Quảng Ninh như khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh, tổ hợp Sun World Ha Long và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Các điểm đến này góp phần hình thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại khu vực.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho Khu kinh tế Vân Đồn, hướng tới hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch và giải trí quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khu vực.

Song Anh