Sun Group khởi công khu đô thị 17.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang rộng hơn 226 ha, ba mặt giáp sông, tích hợp các tiện ích thương mại, du lịch - giải trí, giáo dục, nhà ở, được Sun Group khởi công ngày 19/8.

Lễ khởi công tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng lúc với nhiều công trình trọng điểm khác của cả nước. Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hòa, định vị là khu đô thị ven sông - kề biển, kết hợp an cư, thương mại và giải trí. đồng thời góp phần kích hoạt kinh tế đêm.

Khu đô thị 226 tại phường Nam Nha Trang, vị trí lõi đô thị tỉnh Khánh Hòa, ba mặt giáp sông Quán Trường và sông Tắc. Dự án nằm cạnh các tuyến giao thông huyết mạch, gần trung tâm hành chính mới, trường học, bệnh viện, công viên công cộng,

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Ảnh: Sun Group

Theo công bố, khu đô thị này quy hoạch thành ba phân khu, kết nối bằng những cây cầu. Đầu tiên là bán đảo đô thị sinh thái rộng 68,55 ha, liền kề trung tâm hành chính mới của tỉnh. Phân khu có công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, khai thác cảnh quan mặt nước để tạo không gian mở sinh thái, kết nối tiện ích, như trục đường dạo bộ ven sông, công viên bến thuyền. Chủ đầu tư quy hoạch hệ thống trường liên cấp quốc tế từ mầm non đến THCS. Các loại hình nhà ở có chung cư cao tầng với tầm nhìn hướng sông và biển, shophouse ven sông vừa ở vừa kinh doanh.

Phối cảnh khu đô thị 226 ha bao bọc bởi các dòng sông. Ảnh: Sun Group

Khu hai là "Đảo công viên giải trí quốc tế" rộng 51 ha. Nơi đây có hai công trình chủ đạo gồm công viên chủ đề quốc tế và công viên công cộng, được kỳ vọng đóng góp cho du lịch, kinh tế đêm. Sun Group định vị đây là không gian mở để tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí 24/7, khai thác lợi thế các hoạt động nghệ thuật trên không gian mặt nước. Tiện ích khu hai có bến du thuyền, chuỗi nhà hàng, clubhouse cùng các show diễn nghệ thuật, ánh sáng, nhạc nước hàng đêm.

"Các sự kiện trên sông nước, từ lễ hội ánh sáng đến festival văn hóa, concert tôn vinh bản sắc văn hóa xứ trầm hương, thúc đẩy kinh tế đêm, mang lại sức sống mới định hình một Nha Trang không ngủ", đại diện Sun Group giới thiệu về phân khu.

Phối cảnh các tuyến phố tại phân khu đầu tiên. Ảnh: Sun Group

Phân khu ba mang tên "Đảo Thiên đường" rộng hơn 44 ha, định vị không gian sống biệt lập dành riêng cho giới thượng lưu. Chủ đầu tư giới thiệu đây là nơi kết hợp giữa mảng xanh, kiến trúc và những trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng độc bản. Theo kiến trúc sư trưởng dự án, phân khu có kiến trúc đương đại kết hợp những họa tiết Champa đặc trưng và nền cảnh quan sông nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang mang ý nghĩa chiến lược với sự phát triển đô thị của tỉnh. Đây là đô thị đa chức năng, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đại diện cho tư duy phát triển mới, gắn kết giữa đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Ông Nam kỳ vọng khi hoàn thành, dự án trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng sống người dân. Dự án đồng thời gia tăng sức hút cho môi trường đầu tư và du lịch. "Đây sẽ là cú hích quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho Khánh Hòa trên con đường hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030", lãnh đạo tỉnh đánh giá.

Sun Group khởi công khu đô thị 17.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa Video giới thiệu dự án. Nguồn: Sun Group

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch hội đồng quản trị Sun Group nhấn mạnh ý nghĩa của dự án khi đánh dấu lần đầu của đơn vị tại tỉnh. Do đó, doanh nghiệp đưa ra cam kết về tiến độ, chất lượng, tạo nên hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm cho địa phương. Lãnh đạo đơn vị cũng cho biết sẽ tiếp tục đề xuất và phát triển thêm nhiều dự án về giao thông, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với chiến lược đồng hành tỉnh Khánh Hòa.

"Các dự án tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế", người đứng đầu Sun Group khẳng định.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Sun Group

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa được đánh giá có tiềm lực mới để phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang được kỳ vọng là động lực tăng trưởng, thúc đẩy đô thị và du lịch tỉnh phát triển trong dài hạn.

Hoài Phương