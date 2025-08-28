Sun Group khởi công đô thị du lịch 52.000 tỷ tại Đà Nẵng

Tập đoàn Sun Group khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ 806 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn hai trị giá 52.000 tỷ đồng, chiều 27/8.

Quần thể Khu du lịch sinh thái đô thị Bà Nà - Suối Mơ trải rộng trên địa bàn hai xã Bà Nà, Hòa Vang, quy mô 806 ha, tổng mức đầu tư lên đến 52.000 tỷ đồng. Dự án gồm khu du lịch sinh thái và đô thị Suối Mơ ở chân núi Bà Nà và khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà.

Lễ khởi công dự án. Ảnh: Sun Group

Trong đó, quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ tại chân núi có khu công viên giải trí (công viên nước, khu cảm giác mạnh, khu trò chơi gia đình...); khu công viên giải trí công nghệ cao (khu trò chơi phiêu lưu trong vũ trụ - rạp 5D, khu khám phá thế giới tương lai, khu game VR - thực tế ảo...). Theo Sun Group, khi được hình thành, khu công viên giải trí này sẽ là "trái tim của đô thị", hoạt động ngày lẫn đêm.

Điểm nhấn của quần thể có khu đô thị với đa dạng các loại hình nhà ở, kết nối thiên nhiên, vườn hoa bằng hệ thống giao thông phân khu, giao thông nội bộ và trục giao thông chính đô thị. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng được thiết kế với nhiều mẫu biệt thự, nhà ở liền kề theo phong cách kiến trúc hiện đại. Các loại hình biệt thự dọc theo triền núi là nét mới ở dự án.

Cùng trong quần thể này còn có khu nghỉ dưỡng cao cấp và tổ hợp golf diện tích 294 ha. Tổ hợp mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên với các villa cao cấp bao quanh tổ hợp sân golf 36 hố. Kết nối với khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam ngay trong quần thể, dự án được kỳ vọng tạo nên một đô thị biểu tượng, nơi du khách và người dân có thể tận hưởng nhiều không gian sống và trải nghiệm trong một ngày.

Tại khu vực đỉnh núi, Sun Group sẽ triển khai nhiều hạng mục giai đoạn này gồm tổ hợp công trình khách sạn, nghỉ dưỡng quy mô 2.500 phòng, tiêu chuẩn 5 sao, khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng. Tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tổ hợp thiết kế theo kiến trúc cổ điển Pháp thế kỷ 16-17, hướng đến trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng và thưởng thức nghệ thuật. Khi hoạt động, dự án bổ sung đa dạng sản phẩm du lịch cho thành phố như dịch vụ vui chơi giải trí cả ngày lẫn đêm, các show diễn nghệ thuật đa phương tiện, khu vui chơi chủ đề...

Phối cảnh dự án Bà Nà Suối Mơ khu vực trên núi. Ảnh: Sun Group

Cũng trong ngày, chủ đầu tư Sun Group khởi động tuyến cáp treo Bà Nà số 9, dành riêng cho du khách lưu trú trên đỉnh núi. Tuyến một chiều dài 5.879 m, gồm 154 cabin, công suất 2.900 người mỗi giờ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết sau khi hợp nhất, thành phố mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần, mở ra nhiều cơ hội phát với những tiềm năng mới. Do đó, dự án thuộc quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa trải nghiệm tại Bà Nà. "Các công trình đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt trong khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm", ông Triết nói.

Còn theo đại diện Sun Group, quần thể du lịch sinh thái và đô thị sẽ kiến tạo tương lai cho Bà Nà thành tâm điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, làm việc hàng đầu Việt Nam, mang tầm quốc tế. Quần thể được kỳ vọng tạo sức bật cho Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của cả nước, xây dựng thương hiệu "thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam".

"Các công trình, hạ tầng đô thị, khu thương mại tự do sẽ góp phần đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành trung tâm du lịch, kinh tế số, logistics và tài chính hàng đầu khu vực, khẳng định vị thế của một thành phố biển năng động, hiện đại và hội nhập", ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung nói.

Không gian nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Bà Nà Suối Mơ. Ảnh: Sun Group

Cùng ngày, Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group cũng đã khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Dự án nằm tại xã Bà Nà, quy mô 90 ha, tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Sun Group sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tất cả đặt nền móng hình thành khu thương mại tự do quy mô đầu tiên của Việt Nam.

Hoài Phương