Sun Group khai trương căn hộ mẫu Sun Centro Town tại Bãi Cháy

Quảng NinhSun Group khai trương nhà mẫu Sun Centro Town và văn phòng bán hàng Sun Gallery Hạ Long tại trung tâm Bãi Cháy đầu tháng 11, thu hút hàng trăm khách tham dự.

Ngày 1/11, tại block C5 - Ngọn Hải Đăng, đường Kỳ Quan, Sun Group khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Hạ Long. Không gian được trang trí với sắc xanh ngọc và ánh kim chủ đạo, gợi liên tưởng đến mặt nước vịnh Hạ Long buổi sớm. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm trực quan về quy hoạch, thiết kế quần thể Sun Elite City 324 ha thông qua sa bàn dự án.

Sa bàn đại đô thị Sun Elite City được trưng bày tại Sun Gallery Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Sau lễ cắt băng, khách hàng, nhà đầu tư và các chuyên viên kinh doanh đã tham quan ba căn hộ mẫu Sun Centro Town gồm studio, một phòng ngủ đa năng và hai phòng ngủ. Các căn hộ được thiết kế mở, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và tối ưu tầm nhìn vịnh Hạ Long.

Vật liệu và tông màu nội thất lựa chọn theo hướng hiện đại, tiết giảm chi tiết. "Chỉ cần mở cửa ban công, vịnh Hạ Long như hiện ra trước mắt. Tôi đã đầu tư ở nhiều dự án nghỉ dưỡng nhưng cảm xúc ở đây khá đặc biệt", chị Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội) chia sẻ.

Phòng khách căn hộ mẫu 2 phòng ngủ Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương

Tiếp đó, vào sáng 2/11, Sun Group tổ chức sự kiện giới thiệu dự án Sun Centro Town, cung cấp thông tin chi tiết, tư vấn và ghi nhận nhu cầu giữ chỗ.

Dự án nằm tại trung tâm Bãi Cháy, thừa hưởng hệ tiện ích all-in-one của đại đô thị Sun Elite City và hạ tầng liên kết của khu vực bao gồm các tuyến cao tốc, sân bay quốc tế và đường sắt cao tốc trong tương lai. Sun Centro Town hướng đến lợi thế "một bước chân tiếp cận hệ tiện ích đẳng cấp", với ban công nhìn ra vịnh Hạ Long, tiếp cận quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest và bến cảng tàu khách quốc tế ở khoảng cách đi bộ.

Sự kiện giới thiệu dự án Sun Centro Town thu hút 600 khách mời. Ảnh: Ánh Dương

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town có quy mô khoảng hơn 1 ha, gồm ba tòa tháp cao 30 tầng. Khối đế bố trí shophouse, phòng gym, spa, nhà hàng; các tầng trên là căn hộ để ở hoặc khai thác lưu trú. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản (trừ thiết bị điện tử). Tầng 1 và tầng 30 có không gian tiện ích chung với trần cao khoảng 7 m.

Không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ lưu trú cho điểm đến Bãi Cháy đón đầu dòng khách du lịch tăng trưởng hàng năm, Sun Group sẽ tham gia quy hoạch, thiết kế tổ hợp kinh tế đêm với đa dạng trải nghiệm, hướng tới đưa Sun Elite City thành trung tâm giải trí - mua sắm - ẩm thực cao cấp phục vụ cư dân và du khách.

Sau hai tòa tháp đầu tiên, chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu tòa cuối cùng C3 ra thị trường, ghi nhận gần 1.500 lượt đăng ký giữ chỗ tính đến ngày 2/11. Đơn vị kỳ vọng động lực từ định hướng phát triển kinh tế đêm của Bãi Cháy sẽ củng cố nhu cầu từ thị trường.

Chuỗi sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của Sun Group tại Quảng Ninh, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận trực tiếp sản phẩm.

Song Anh