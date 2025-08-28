Sun Group hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực hàng không, du lịch

Hà NộiSun Group ký kết hợp tác chiến lược cùng hai đối tác Canada, Thụy Sỹ để xây dựng Học viện Hàng không Mặt trời và Học viện Du lịch Mặt trời, ngày 25/8.

Theo đó, Sun Group lựa chọn hai đối tác gồm: Canadian Aviation Electronics Ltd (CAE), tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về đào tạo hàng không và EHL Hospitality Business School (EHL), tập đoàn giáo dục chuyên về quản trị khách sạn, dịch vụ hàng đầu thế giới.

Sun Group bắt tay hai đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo hàng không và quản trị khách sạn. Ảnh: Sun Group

Theo đó, với sự hỗ trợ của CAE và EHL, Sun Group sẽ phát triển hai học viện: Học Viện Hàng Không Mặt trời - Sun Aviation Academy (SAA) và Học Viện Du lịch Mặt trời - Sun Tourism Academy (STA). Các học viện này sẽ xây dựng những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tiễn.

Đây là lĩnh vực mới được tập đoàn này thiết lập, sau khi tham gia lĩnh vực hàng không và hợp nhất hai thương hiệu vui chơi giải trí (Sun World), nghỉ dưỡng (Sun Hospitality Group) thành Sun Hospitality & Entertainment Group.

Theo biên bản ghi nhớ, CAE hỗ trợ Học viện Hàng không Mặt trời phát triển chương trình ATO (Approved Training Organization), phối hợp Cục Hàng không Việt Nam đào tạo phi công, tiếp viên hàng không và nhân viên mặt đất. Mục tiêu là trở thành trung tâm đào tạo hàng không hàng đầu khu vực, cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Trong khi đó, EHL đồng hành cùng Học viện Du lịch Mặt trời phát triển thế hệ nhân lực trình độ quốc tế trong lĩnh vực giải trí - nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng ngành dịch vụ du lịch Việt Nam. Với lịch sử hơn 130 năm, EHL được mệnh danh là "Harvard của ngành dịch vụ khách sạn toàn cầu".

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Sun Group

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh, sự đồng hành của CAE và EHL giúp các học viện trở thành những trung tâm đào tạo mang chuẩn mực quốc tế. "Sự khác biệt của Sun Group nằm ở con người. Đây là lý do tập đoàn quyết định phát triển các học viện, nhằm đào tạo tài năng trẻ Việt Nam với kiến thức toàn cầu, công nghệ hiện đại cùng tư duy dịch vụ đúng đắn. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở giáo dục, còn định hình tương lai ngành du lịch, hàng không và khách sạn", ông Trường khẳng định.

Ông Bao Chen, Giám đốc Khu vực, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của EHL chia sẻ, đơn vị hợp tác với Sun Group nhằm xây dựng nguồn nhân lực bền vững và nuôi dưỡng cơ hội việc làm cho toàn ngành. Dự án này cũng sẽ đóng góp cho sự phát triển cho công nghiệp Việt Nam.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Trong gần hai thập kỷ phát triển, Sun Group trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến bất động sản cao cấp. Với việc ra mắt hãng hàng không với Sun PhuQuoc Airways, tập đoàn này hoàn thiện hệ sinh thái từ mặt đất đến bầu trời.

Thanh Thư