Sun Group hợp tác Marriott International phát triển chuỗi khách sạn hạng sang

Sun Group và Marriott International ký kết phát triển 10 khách sạn quy mô gần 4.500 phòng, tăng năng lực đón khách tại các điểm đến trọng điểm như Phú Quốc, Vũng Tàu.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 23/3 tại Phú Quốc, có sự tham dự của ông Anthony Capuano, Chủ tịch kiêm CEO toàn cầu Marriott International. Theo thỏa thuận, các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Danh mục hợp tác gồm các thương hiệu ở nhiều phân khúc và mô hình như W Hotels, Marriott Hotels, Westin, Le Méridien, Courtyard by Marriott, Fairfield, Moxy Hotels và Four Points by Sheraton. Theo Sun Group, W Hotels và Moxy Hotels lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Sun Group và Marriott International trong buổi ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Sun Group

Trước đó, hai bên đã hợp tác phát triển nhiều dự án hạng sang tại Phú Quốc như JW Marriott Phu Quoc đi vào hoạt động từ năm 2017. Các dự án thuộc Luxury Collection, Ritz-Carlton và Ritz-Carlton Reserve tại Hòn Thơm đã được ký kết và dự kiến khai trương trong thời gian tới. Việc mở rộng danh mục thương hiệu thể hiện sự hợp tác giữa hai tập đoàn ngày càng toàn diện, bao phủ nhiều phân khúc từ trung đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú, từ nghỉ dưỡng gia đình, khách trẻ đến du lịch MICE.

Phối cảnh dự án khách sạn Westin do Sun Group và Marriott International hợp tác phát triển. Ảnh: Sun Group

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), cho biết Việt Nam là một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh, với số khách sạn do tập đoàn quản lý đã tăng gấp đôi từ năm 2022. Việc ký kết thêm 10 khách sạn với Sun Group tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn tại thị trường này.

Cũng tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Sun Group, nhận định việc tích hợp các thương hiệu quốc tế vào hệ sinh thái điểm đến sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Theo ông, đa dạng thương hiệu giúp mở rộng tệp khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Phối cảnh khách sạn Marriott International tại Phú Quốc được phát triển bởi Sun Group và Marriott International. Ảnh: Sun Group

Phần lớn dự án trong thỏa thuận được triển khai tại Phú Quốc, nơi đang được định hướng phát triển theo mô hình du lịch tích hợp, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và hạ tầng đồng bộ. Tại đây, Sun Group đã xây dựng hệ sinh thái gồm cáp treo ba dây vượt biển, tổ hợp công viên chủ đề và công viên nước, show đa phương tiện Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness, Cầu Hôn và khu Sunset Town với hoạt động pháo hoa quanh năm.

Việc bổ sung các thương hiệu thuộc Marriott International được kỳ vọng nâng cao năng lực đón khách quy mô lớn, tổ chức sự kiện quốc tế và phát triển du lịch MICE, hướng tới các sự kiện như APEC 2027.

Phối cảnh khách sạn Marriott International tại Vũng Tàu, khách sạn Marriot đầu tiên tại nơi đây. Ảnh: Sun Group

Song song, Sun Group đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối với việc ra mắt Sun Phu Quoc Airways, mở rộng mạng bay quốc tế và hợp tác với Changi Airports International để phát triển mô hình "sân bay điểm đến" tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từng bước định vị đảo Ngọc như cửa ngõ mới của khu vực.

Với hơn 270 triệu thành viên Marriott Bonvoy trên toàn cầu, Marriott International mở ra cơ hội tiếp cận đa dạng nguồn khách quốc tế. Sự kết hợp giữa hệ sinh thái điểm đến và mạng lưới thương hiệu được kỳ vọng tạo động lực mới cho Phú Quốc nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Thái Anh