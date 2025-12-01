Sun Group hợp tác KPF nâng tầm hệ sinh thái tiện ích Sun Elite City

Quảng NinhSun Group phối hợp KPF xây dựng phương án tái thiết quần thể Sun Elite City ở Bãi Cháy, Quảng Ninh, hướng đến nâng cao trải nghiệm cư dân và du khách.

Quy hoạch mới tập trung cải tạo hệ sinh thái hiện hữu, tổ chức lại các phân khu chức năng và khai thác lợi thế mặt nước để nâng cao trải nghiệm cho cư dân cũng như du khách. Theo đại diện Sun Group, việc hợp tác với KPF (Kohn Pedersen Fox) - đơn vị kiến trúc nổi tiếng thế giới có trụ sở tại New York, nằm trong định hướng làm việc với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị.

Đơn vị kỳ vọng thiết kế mới sẽ đem lại diện mạo hiện đại cho dự án và Bãi Cháy, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu du lịch, giải trí và nhu cầu an cư lâu dài của cư dân.

Phối cảnh đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Kiến trúc sư trưởng dự án cho biết, KPF có kinh nghiệm trong việc quy hoạch các khu đô thị phức hợp lớn trên thế giới, qua đó hỗ trợ Sun Elite City đạt sự phát triển bền vững và tối ưu mặt bằng cảnh quan. Giải pháp quy hoạch cũng chú trọng yếu tố môi trường và trải nghiệm nghỉ dưỡng, đồng thời khai thác lợi thế tự nhiên của vịnh Hạ Long.

Sự tham gia của KPF cũng góp phần củng cố triết lý hoạt động "đứng trên vai người khổng lồ" để "làm đẹp những vùng đất" mà Sun Group theo đuổi suốt thời gian qua.

Minh họa bằng AI hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại Sun Elite City dự kiến sẽ được KPF tái cấu trúc, nâng tầm cảnh quan và tối đa công năng, trải nghiệm. Ảnh: Sun Property

Các không gian công cộng như Sun Carnival Plaza, công viên Rồng hay khu vực đỗ xe được đề xuất tái cấu trúc để hình thành hệ tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách. Sun World Ha Long dự kiến được tổ chức lại thành các khu chức năng gồm thương mại, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, không gian biểu diễn ngoài trời và tiện ích thể thao.

Các khu vực mặt nước sẽ được cải tạo nhằm trở thành thành phần quan trọng của hệ sinh thái đô thị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nghỉ dưỡng của cư dân. Theo Sun Property, mô hình tổng thể được liên kết như quần đảo nhân tạo, lấy cảm hứng từ cảnh quan vịnh Hạ Long nhằm tạo trải nghiệm liền mạch giữa các phân khu.

Minh họa bằng AI các tổ hợp căn hộ tại Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Với tổng diện tích khoảng 100.000 m2, hệ thống tiện ích xung quanh tổ hợp Sun Centro Town và các khối căn hộ cao tầng tương lai được quy hoạch theo hướng tối ưu tiếp cận, tạo thuận tiện cho cư dân. Mô hình này kỳ vọng mang lại môi trường sống yên tĩnh nhưng vẫn kết nối với các hoạt động đô thị sôi động trong khu vực.

Với sự tham gia của KPF, Sun Group đặt mục tiêu góp phần nâng cấp trung tâm Bãi Cháy thành điểm đến quốc tế, đa dạng trải nghiệm từ thương mại, giải trí đến văn hóa. Quần thể Sun Elite City hướng tới trở thành không gian nghệ thuật với các tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các chương trình triển lãm định kỳ, thu hút du khách tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo hay giới đầu tư sở hữu second home nghỉ dưỡng cuối tuần.

Sun Elite City Bãi Cháy được kỳ vọng trở thành điểm đến quốc tế với đa dạng trải nghiệm thương mại, vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property

Nằm bên bờ di sản thiên nhiên thế giới với giao thông kết nối thuận tiện và hạ tầng hiện đại, phường Bãi Cháy là trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại lớn của Quảng Ninh. 9 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Bãi Cháy đạt trên 7 triệu lượt, chiếm trên 41% khách du lịch toàn tỉnh, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, chiếm trên 48%. Khu vực này được định hướng trở thành đô thị sinh thái và đô thị di sản, trong đó sự tham gia của các doanh nghiệp lớn được kỳ vọng thúc đẩy tiến trình phát triển.

KPF là một trong những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 40 quốc gia với danh mục dự án đa dạng như cao ốc văn phòng, chung cư, khu hỗn hợp, trung tâm văn hóa và giáo dục. Nhiều công trình biểu tượng do KPF thiết kế như Lotte World Tower (Seoul), Ping An Financial Center (Thâm Quyến) và One Vanderbilt (New York). Các dự án của hãng chú trọng sự hài hòa với cảnh quan và tính bền vững trong thiết kế, hướng đến các công trình có giá trị xã hội cao.

Song Anh