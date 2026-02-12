Sun Group hợp tác Hilton vận hành Yoko Onsen Quang Hanh

Sun Group bàn giao, chuyển đổi vận hành và quản lý khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh sang Hilton nhằm nâng tầm du lịch bốn mùa tại Quảng Ninh, ngày 12/2.

Dưới sự vận hành của Hilton, khu nghỉ dưỡng do Sun Group kiến tạo và vận hành từ năm 2020 sẽ mang tên Hilton Quang Hanh Onsen Resort. Nơi đây được định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe quốc tế, trải nghiệm onsen truyền thống đáp ứng chuẩn mực dịch vụ toàn cầu. Đây là khu nghỉ dưỡng Hilton Hotels & Resorts thứ ba của Hilton tại Việt Nam và là onsen resort đầu tiên của Hilton tại Đông Nam Á.

Đại diện Sun Group (bên trái) và Hilton (bên phải) trong nghi thức chuyển giao. Ảnh: Sun Group

Theo thỏa thuận, toàn bộ khu nghỉ dưỡng được Sun Group chuyển giao cho Hilton bao gồm 178 căn villa, 38 phòng washitsu và khu vực Public Onsen. Trong đó 50 căn villa và toàn bộ phòng washitsu đầu tiên đạt tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu của tập đoàn sẵn sàng đi vào vận hành, các căn villa còn lại dự kiến đưa vào khai thác cuối năm nay. Điểm nhấn của Hilton Quang Hanh Onsen Resort là mỗi hạng phòng đều được trang bị bể onsen riêng cùng hệ thống xông nóng - lạnh, cho phép du khách tận hưởng liệu trình khoáng nóng trọn vẹn và riêng tư. Đặc biệt, Presidential Villa được thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng biệt lập với 5 phòng ngủ, đi kèm các tiện ích giải trí như phòng karaoke, khu teppanyaki cá nhân, tủ rượu và phòng massage.

Bên cạnh việc kế thừa các tiện ích hiện có, Hilton sẽ bổ sung các dịch vụ đặc quyền mang dấu ấn thương hiệu. Một Clubhouse được phát triển thành tổ hợp cao cấp gồm Eforea Spa, bể

bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình hoạt động 24/7 và không gian tập yoga. Hệ thống nhà hàng, bar cũng được nâng cấp, đáng chú ý là sự xuất hiện của Genji - thương hiệu ẩm thực Nhật Bản cao cấp thuộc hệ thống Hilton.

Hợp tác với tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Hilton được xem là bước đi chiến lược của Sun Group, nhằm nâng tầm du lịch bốn mùa tại Quảng Ninh, với lượng lớn khách quốc tế cao cấp, có nhu cầu chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Trong hơn 100 năm phát triển, Hilton chào đón hơn ba tỷ lượt khách và xây dựng được cộng đồng hơn 235 triệu thành viên Hilton Honors thân thiết trên toàn cầu.

Khung cảnh Hilton Quang Hanh Onsen Resort. Ảnh: Sun Group

Trước khi được chuyển giao, Yoko Onsen Quang Hanh do Sun Group đầu tư là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) tại Việt Nam. Giá trị cốt lõi của khu nghỉ dưỡng đến từ nguồn khoáng nóng mặn tự nhiên hiếm có, thuộc nhóm 5% nguồn khoáng mặn chất lượng cao trên thế giới. Với hàm lượng brom cao hàng đầu, nguồn khoáng tại đây có nhiều công dụng giúp đào thải độc tố, giảm đau, phục hồi chức năng cơ khớp, tăng cường miễn dịch và giảm căng thẳng.

Với sự kết hợp giữa tài nguyên khoáng nóng tự nhiên và tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu của Hilton, Hilton Quang Hanh Onsen Resort được định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe quốc tế, góp phần giúp du lịch Quảng Ninh từng bước xóa bỏ rào cản về du lịch mùa vụ.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort. Ảnh: Sun Group

Bà Alexandra Murray, Phó chủ tịch khu vực kiêm Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á của Hilton nhấn mạnh Hilton Quang Hanh Onsen Resort là bước tiến trong chiến lược mở rộng của tập đoàn tại Việt Nam. "Đặt nguồn khoáng nóng tự nhiên làm giá trị cốt lõi, khu nghỉ dưỡng sẽ mang đến cho du khách cách tái tạo năng lượng mới tại miền Bắc Việt Nam", bà Alexandra Murray nói.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó tổng giám đốc Sun Group, cho biết với tầm nhìn chung về phát triển những điểm đến bền vững, nơi chuẩn mực quốc tế song hành cùng giá trị bản địa, tập đoàn kỳ vọng Hilton Quang Hanh Onsen Resort sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng onsen toàn cầu, bất cứ du khách nào trên hành trình khám phá miền di sản cũng muốn ghé qua.

Thanh Thư