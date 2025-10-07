Sun Group hợp tác Hilton phát triển chuỗi khách sạn hơn 2.000 phòng

Sun Group cùng Hilton phát triển 5 khách sạn với hơn 2.000 phòng, trong đó có các dự án tại Phú Quốc phục vụ lưu trú APEC 2027, hai dự án còn lại ở Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Ông Chris Nassetta - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hilton toàn cầu có mặt tại Phú Quốc sáng 7/10 để ký kết hợp tác. Theo thỏa thuận, hai bên mở rộng hợp tác với các thương hiệu khách sạn gồm Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts và DoubleTree by Hilton. Đặc biệt, lần đầu tiên hai thương hiệu khách sạn danh tiếng thế giới Conrad Hotels & Resorts và LXR Hotels & Resorts hiện diện tại Việt Nam.

Lễ ký kết giữa Sun Group và Hilton, ngày 7/10. Ảnh: Sun Group

Tại sự kiện, lãnh đạo cao cấp nhất của Hilton cho biết Việt Nam từ lâu đã là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của Hilton tại Đông Nam Á. Hợp tác giúp kết nối các thương hiệu toàn cầu của Hilton với kinh nghiệm địa phương của Sun Group. "Các dự án hướng tới tạo những điểm đến đặc biệt, đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách hiện đại", ông Chris Nassetta phát biểu.

Tại Phú Quốc, Hilton sẽ vận hành các khách sạn của Conrad Phu Quoc, Hilton Phu Quoc và DoubleTree by Hilton Phu Quoc. Cụm khách sạn này nằm trong tổ hợp khách sạn đa thương hiệu tại quần thể du lịch và sự kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 do Sun Group phát triển. Tổ hợp cung cấp gần 2.000 phòng nghỉ đạt chuẩn quốc tế.

Phối cảnh trên không của quần thể phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, bao gồm các khách sạn thương hiệu Conrad, Hilton và DoubleTree by Hilton. Ảnh: Sun Group

Khi vận hành, dự án tạo năng lực đón tiếp, phục vụ số lượng lớn đại biểu, khách mời và phóng viên quốc tế tham dự Hội nghị APEC 2027. Cụm khách sạn này dễ dàng kết nối với trung tâm hội nghị, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Sự ra đời của hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways, cộng hưởng với tổ hợp tạo nên hệ sinh thái khép kín. Từ đây, hai bên kỳ vọng thúc đẩy đặc khu trở thành trung tâm MICE hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, thu hút các sự kiện quốc tế cũng như dòng khách thượng lưu.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort, Quảng Ninh. Ảnh: Sun Group

Tại Quảng Ninh, Hilton Quang Hanh Onsen Resort mang dấu ấn dịch vụ đặc trưng của Hilton đến miền Bắc Việt Nam, với 216 phòng và biệt thự. Khu nghỉ dưỡng này đi kèm nhiều tiện ích với bể tắm mang phong cách Onsen Nhật Bản.

Ở thị trường Đà Nẵng, LXR Hotels & Resorts - thương hiệu tuyển chọn, bao gồm những khách sạn độc cao cấp, lần đầu tiên ra mắt Việt Nam thông qua khu nghỉ dưỡng tại Đảo Xanh bên sông Hàn. Dự án hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa, gắn liền văn hóa địa phương trong không gian lưu trú sang trọng.

Khu nghỉ dưỡng tại Đảo Xanh bên sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group nhận định việc đưa các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới của Hilton đến những điểm đến trọng điểm của Sun Group là chiến lược quan trọng. "Các dự án góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình quần thể nghỉ dưỡng tích hợp vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe, nơi văn hóa và tiêu chuẩn quốc tế hòa quyện", ông Trường nói.

Đơn vị cũng kỳ vọng loạt dự án sẽ thúc đẩy xu hướng du lịch cao cấp tại Việt Nam. Các điểm đến như Quảng Ninh, Đà Nẵng và Phú Quốc hướng đến trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Du khách đến đây ngoài lưu trú sẽ được trải nghiệm nhiều dấu ấn bản địa với dịch vụ quốc tế.

Hilton hiện sở hữu 25 thương hiệu, hơn 8.800 khách sạn với gần 1,3 triệu phòng tại 139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi khách sạn thu hút hơn 200 triệu thành viên thân thiết. Trước khi ký kết thỏa thuận mới, Sun Group và Hilton đã hợp tác phát triển dự án La Festa Phu Quoc - khách sạn mang thương hiệu Curio Collection by Hilton mang phong cách Địa Trung Hải.

Hoài Phương