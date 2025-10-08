Sun Group hợp tác H2O, LaserVision nâng cấp show nghệ thuật Phú Quốc

Sun Group cùng H2O Events, LaserVision làm mới chuỗi show "Bản giao hưởng - Symphony" bằng trình diễn jetski, flyboards trình độ cao, kết hợp pháo hoa nghệ thuật trên nền nhạc.

Lễ ký kết chiến lược giữa ba đơn vị diễn ra ngày 7/10 là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trở lại của loạt show diễn đa phương tiện tại Thị trấn Hoàng Hôn và Sun World Hon Thom, thuộc hệ sinh thái Sun Paradise Land - Nam đảo Phú Quốc.

Bà Trần Nguyện - Phó tổng giám đốc khối Giải trí Nghỉ dưỡng Sun Group cho biết H2O Events và LaserVision là những đối tác đồng hành lâu năm, cùng kiến tạo chuỗi show diễn "Bản giao hưởng - Symphony" giành nhiều danh hiệu, kỷ lục quốc tế. Phiên bản nâng cấp của "Symphony of the Sea" (Bản giao hưởng của đại dương) được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm mới tối ưu cho du khách tại Phú Quốc.

"Chúng tôi kỳ vọng Phú Quốc thành tâm điểm giải trí - nghệ thuật hàng đầu khu vực, qua đó nâng cao sức hút cho điểm đến, góp phần đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế", bà Nguyện nói.

Đại diện Sun Group trong lễ ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision, ngày 7/10. Ảnh: Sun Group

Về phía H2O Events, Giám đốc Jack Ellison cho biết mục tiêu của các bên là mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo qua các show diễn nghệ thuật được đầu tư chỉn chu toàn diện. Cùng kỳ vọng, ông Shannon Brooks - Giám đốc LaserVision cho rằng hợp tác chiến lược lần này sẽ góp phần định hình chất lượng cho các show diễn nghệ thuật kết hợp kể chuyện với công nghệ hiện đại.

"Hợp tác lần này còn hướng đến mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp, văn hóa và tinh thần đổi mới của Việt Nam. Bằng cách kết hợp chuyên môn sáng tạo, kỹ thuật, tầm nhìn, kinh nghiệm của cả ba bên, chúng tôi muốn kiến tạo những công trình giải trí quốc tế, truyền cảm hứng, giúp thúc đẩy du lịch Việt Nam", lãnh đạo LaserVision nói thêm.

Show "Symphony of the Green Island" từng xác lập hai kỷ lục thế giới trước thềm khai mạc. Ảnh: Sun Group

Theo thỏa thuận hợp tác, mùa hai của "Symphony of the Sea" (Bản giao hưởng đại dương) sẽ được đầu tư làm mới với nhiều thay đổi chưa từng có trước đây, dự kiến ra mắt lúc 20h ngày 1/11 tại Thị trấn Hoàng Hôn. Phiên bản mới là sự kết hợp công nghệ hiện đại với những màn trình diễn thể thao dưới nước có độ khó cao, âm nhạc cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa nghệ thuật...

Khác biệt lớn nhất của phiên bản mới là kế thừa hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser hiện từ "Symphony of the Green Island Cát Bà" (Bản giao hưởng đảo xanh Cát Bà), từng xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Đi kèm là những màn trình diễn thể thao mạo hiểm bằng jetski, flyboards trình độ cao và pháo hoa nghệ thuật được thiết kế theo những bản nhạc hot, nâng tầm trải nghiệm thị giác lẫn thính giác.

Một số vị trí đẹp để thưởng thức là Cầu Hôn, bãi biển vịnh Hoàng Hôn. Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub với tầm nhìn cao, bao quát cũng là lựa chọn lý tưởng, kết hợp thưởng thức show, ăn tối và nhấm nháp Sun KraftBeer mát lạnh.

Màn trình diễn ca nô kết hợp pháo hoa trong show "Bản giao hưởng đảo xanh". Ảnh: Sun Group

Ngoài ra, nhờ sự đón nhận của khán giả với chuỗi show "Bản giao hưởng - Symphony" tại các khu du lịch Sun World, Sun Group cùng hai đối tác Australia mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng cho "Symphony of River" (Bản giao hưởng của sông) tại Đà Nẵng và show diễn đạt kỷ lục Guinness thế giới "Symphony of the Green Island" tại Cát Bà, Hải Phòng.

Tập đoàn Sun Group sở hữu chuỗi hệ thống vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng quốc tế với thương hiệu Sun Hospitality & Entertainment Group. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch trên cả nước. Hệ thống Sun Hospitality quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam với nhiều resort đạt giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Capella Hanoi...

Hệ thống Sun World trên cả nước nổi tiếng nhờ những công trình như Cầu Vàng tại Bà Nà, Cáp treo Hòn Thơm... Ảnh: Sun Group

H2O Events là một trong những đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm. Đơn vị từng tổ chức show tại hàng chục công viên chủ đề, góp mặt trong những bộ phim bom tấn James Bond, Mission Impossible.

LaserVision chuyên dàn dựng các show trình diễn nước, kết hợp âm thanh, ánh sáng, công nghệ. Nhiều công trình ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới như show diễn "Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai), "Wonder Full" tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Theo Sun Group, hợp tác ba bên lần này hứa hẹn đem tới cho du khách Phú Quốc và các điểm đến nổi tiếng Việt Nam nhiều show diễn nghệ thuật đa phương tiện hấp dẫn hơn trong tương lai. Nhất là khi nhiều điểm vui chơi giải trí mới đang được Sun Group kiến tạo tại các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Khánh Hòa...

Đan Minh