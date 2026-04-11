Sun Group hợp tác Dragone phát triển show diễn cho APEC 2027

Sun Group cùng Dragone dự kiến phát triển show nghệ thuật kết hợp công nghệ, văn hóa bản địa, sử dụng sân khấu đa tầng với sức chứa 2.000 chỗ ngồi phục vụ APEC 2027.

Lễ k‎‎ý kết hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Dragone - đơn vị sáng tạo và sản xuất các chương trình biểu diễn quy mô lớn tại Bỉ, diễn ra ngày 10/4. Thỏa thuận hướng đến phát triển các show nghệ thuật kết hợp công nghệ và yếu tố bản địa, phục vụ mục tiêu dài hạn của ngành du lịch - giải trí tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển, thiết kế và vận hành các chương trình biểu diễn quy mô lớn trong nước, giai đoạn đầu tập trung phát triển một "dinner show" (show bữa tối) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc. Chương trình được kỳ vọng trở thành sản phẩm biểu tượng, tích hợp trải nghiệm ẩm thực và nghệ thuật trong cùng không gian.

Dự án dự kiến có quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi, sử dụng sân khấu đa tầng và công nghệ trình diễn hiện đại. Nội dung khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam theo hướng đương đại, nhằm tạo trải nghiệm phù hợp với khách quốc tế trong các sự kiện lớn.

Dragone thành lập năm 2000 bởi đạo diễn Franco Dragone, là "cha đẻ" của các chương trình biểu diễn kết hợp nghệ thuật, công nghệ và yếu tố nhập vai, thu hút khoảng 120 triệu khán giả trên thế giới. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm The House of Dancing Water (Macau), La Perle (Dubai), Le Rêve (Las Vegas) và The Han Show (Trung Quốc)... góp phần định hình mô hình "show điểm đến" tại nhiều trung tâm du lịch.

Trung tâm hội nghị và Triển lãm APEC 2027 - nơi sẽ diễn ra show diễn biểu tượng của Sun Group và Dragone. Ảnh: Sun Group

Ông James Tanabe, Giám đốc điều hành Dragone, cho biết sự hợp tác dựa trên điểm chung về tầm nhìn phát triển các sản phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài.

"Kết hợp năng lực sáng tạo của Dragone và định hướng phát triển điểm đến của Sun Group có thể tạo ra một trải nghiệm biểu diễn mang tính biểu tượng, nơi nghệ thuật, công nghệ và bản sắc văn hóa Việt Nam được thể hiện trong một ngôn ngữ đương đại", ông nói.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó tổng giám đốc Sun Group, đánh giá nghệ thuật biểu diễn có thể góp phần nâng cao giá trị điểm đến, trở thành một trong những động lực thúc đẩy du lịch, bên cạnh hạ tầng và dịch vụ lưu trú.

"Thông qua hợp tác này, nghệ thuật biểu diễn tăng vai trò trong việc phát triển ngành công nghiệp sáng tạo và quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế", bà Anh nói thêm.

Phối cảnh không gian diễn ra dinner show với sức chứa 2.000 chỗ ngồi, sân khấu đa tầng cùng nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: Sun Group

Trước đó, Sun Group đã phát triển nhiều sản phẩm biểu diễn đa phương tiện tại các điểm đến du lịch. Trong đó có chuỗi Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) tại Phú Quốc, Symphony of River (Bản giao hưởng bên sông) tại Đà Nẵng và Symphony of the Green Island (Bản giao hưởng đảo xanh) tại Cát Bà - chương trình xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới năm 2025. Show Kiss of the Sea cũng được ghi nhận với kỷ lục "nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới".

Tại hệ thống công viên Sun World, đặc biệt ở Bà Nà, các hoạt động trình diễn và show tương tác được tổ chức thường xuyên, góp phần bổ sung trải nghiệm cho du khách. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu một số chương trình mới như Afterglow (Sau ánh hào quang) theo phong cách cabaret - loại hình giải trí sân khấu kết hợp âm nhạc, khiêu vũ, ca hát, hài kịch ra đời cuối thế kỷ 19 tại Pháp. Đi cùng còn có các show Solar Warrior (Chiến binh Mặt trời), Happy Fair (Chợ cổ châu Âu), nhằm đa dạng hóa sản phẩm giải trí tại điểm đến.

Khán giả theo dõi pháo bông trên biển trong show "Kiss of the Sea" tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng phát triển loại hình nghệ thuật này với loạt show diễn độc đáo, chi phí đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD. Trong đó, nghệ thuật biểu diễn đóng vai trò sản phẩm lõi thay vì chỉ là hoạt động bổ trợ cho du lịch. Đơn cử như show The House of Dancing Water (Ngôi nhà nước nhảy múa) có mức đầu tư khoảng 250 triệu USD, đạt doanh thu cao tại châu Á và trở thành một trong những chương trình thu hút khách tại Macau.

Tại Phú Quốc, các chương trình biểu diễn ngoài trời và đa phương tiện đã được đưa vào khai thác trong những năm gần đây, góp phần hình thành hệ sinh thái giải trí phục vụ du khách sau 18h. Việc bổ sung một show diễn quy mô lớn trong không gian hội nghị được kỳ vọng sẽ mở rộng phân khúc khách MICE và khách quốc tế.

Thời gian qua, để chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ như sân bay, tàu điện đô thị, trung tâm hội nghị, hệ thống lưu trú cao cấp và các sản phẩm giải trí đi kèm, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện quốc tế quy mô lớn. Đặc khu hiện là một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh, với định hướng trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện của khu vực.

Đan Minh