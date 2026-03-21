Sun Group hợp tác Changi Airports International vận hành sân bay Phú Quốc

Changi Airports International (CAI) sẽ phát triển sân bay Phú Quốc theo chuẩn 5 sao, hướng tới mô hình "airport destination" (sân bay điểm đến), phục vụ APEC 2027.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 21/3 tại Phú Quốc. Theo nội dung thỏa thuận, Changi Airports International (CAI, đơn vị thuộc Changi Airport Group), sẽ đồng hành Sun Group trong quá trình phát triển và vận hành sân bay Phú Quốc. Các hoạt động gồm tư vấn thiết kế, định hình "DNA vận hành" với mô hình vận hành tổng thể (Concept of Operations), chuẩn bị hệ thống khai thác, tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sau khi đi vào vận hành.

Lễ ký giữa Sun Group và CAI. Ảnh: SPA

CAI cũng sẽ phát triển mạng bay quốc tế, làm việc với các hãng bay để mở rộng kết nối thị trường. Đơn vị đồng thời xây dựng hệ sinh thái thương mại phi hàng không gồm các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và hàng hóa miễn thuế (duty free).

Ông Eugene Gan, CEO CAI, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn phát triển điểm đến của Sun Group. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành sân bay của CAI và hệ sinh thái du lịch quy mô lớn tại Phú Quốc được kỳ vọng tạo nền tảng để hình thành một "airport destination" mới của khu vực.

Mô hình "airport destination" (sân bay điểm đến) là mô hình đưa sân bay vượt khỏi vai trò hạ tầng giao thông, trở thành một điểm đến với đa dạng trải nghiệm. Mô hình này đã được CAI xây dựng tại sân bay Changi - đưa sân bay này liên tục được thế giới ghi nhận với 670 giải thưởng, và khoảng 70 triệu lượt khách trong năm 2025. Tiêu chuẩn Changi cũng đã được CAI phát triển rộng khắp toàn cầu, tại hơn 20 quốc gia và hơn 60 sân bay, trong đó có các dự án cảng hàng không lớn như Tom Jobim (Brazil), Trùng Khánh (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) hay Clark (Philippines).

Sự kiện ký kết giữa Sun Group với Changi Airports International cũng là bước chuẩn bị để hoàn thiện dịch vụ quốc tế cho Phú Quốc ngay từ "cửa ngõ", sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Công trường thi công dự án mở rộng sân bay Phú Quốc. Ảnh: SPA

Hiện nay, Sun Group đang thi công cấp tập dự án mở rộng sân bay Phú Quốc (quy mô hơn 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO) với các hạng mục gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ, công suất dự kiến đạt tới 24 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của cả ngành du lịch lẫn kinh tế khu vực.

Phối cảnh nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: SPA

Trong đó, Nhà ga T2, có thiết kế mang hình dáng Phượng hoàng lửa là hạng mục trọng điểm trong dự án. Nhà ga được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế danh tiếng như CPG Consultants (Singapore), Artelia Airport (Pháp), sẽ tích hợp hệ thống công nghệ vận hành hiện đại như mô hình TAM - Total Airport Management, sinh trắc học không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS và các giải pháp tự động hóa.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group tại lễ ký kết. Ảnh: SPA

Theo đại diện Sun Group, khi đi vào vận hành, cùng với hệ sinh thái hàng không – du lịch mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Phú Quốc, từ hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đến các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công trình đến các show diễn, sân bay sẽ là động lực để Phú Quốc từng bước trở thành một trung tâm kết nối hàng không - du lịch mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việc hợp tác với CAI cũng thể hiện định hướng dài hạn của đơn vị trong xây dựng hệ sinh thái hàng không - du lịch tích hợp. Hoạt động trở thành nền tảng để Sun Group đầu tư phát triển sân bay Phan Thiết và lập quy hoạch sân bay tại Côn Đảo, Rạch Giá.

Thái Anh