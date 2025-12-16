Sun Group giới thiệu tổ hợp căn hộ ven biển tại Bãi Cháy

Tập đoàn Sun Group giới thiệu dự án Sun Centro Town gồm 3 tòa cao 30 tầng tại sự kiện ngày 13/12 ở Bãi Cháy, đáp ứng nhu cầu căn hộ để ở kết hợp đầu tư.

Không gian sự kiện được tái hiện theo tinh thần "kỳ quan bốn mùa" của vùng đất di sản. Điểm nhấn là photobooth với backdrop uốn cong mô phỏng đường bờ biển và tầm nhìn vịnh Hạ Long. Hình khối tòa tháp Sun Centro Town đặt ở trung tâm, dễ quan sát toàn cảnh dự án.

Sân khấu lễ ra mắt lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long và hình ảnh giao hòa giữa biển - trời. Hai màn hình LED cánh mô phỏng tầm nhìn panorama từ căn hộ Sun Centro Town, tạo cảm giác như nhìn thẳng ra vịnh kỳ quan.

Sự kiện giới thiệu Sun Centro Town thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Ảnh: Ánh Dương

Mở đầu chương trình, đại diện Sun Property điểm lại quá trình phát triển của tập đoàn tại Bãi Cháy trong hơn một thập kỷ. Từ một khu vực bãi tắm phổ thông, Bãi Cháy đã hình thành hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng với nhiều công trình quy mô lớn.

Sự xuất hiện của đại đô thị Sun Elite City bên cạnh quần thể tiện ích gồm Sun World Hạ Long, quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long... được kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Song song đó, Quảng Ninh đang định hình hình ảnh điểm đến bốn mùa, với các sản phẩm du lịch đa dạng theo từng thời điểm trong năm.

"Sự phát triển này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về second home, căn hộ, khách sạn, biệt thự cho thuê... Trong bối cảnh đó, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town sẽ mang lại nguồn cung mới tại khu vực trung tâm Bãi Cháy", đại diện Sun Property nói.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Sun Centro Town là tổ hợp cao tầng thuộc đô thị Sun Elite City, quy mô 324 ha. Dự án gồm ba tòa tháp cao 30 tầng. Tầng đế với trần cao 7m tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như shophouse, nhà hàng, gym, spa... tạo không gian sống tiện nghi. Tầng 30 có nhà hàng sở hữu tầm nhìn panorama. Xen giữa là 28 tầng căn hộ với thiết kế tối ưu diện tích, đề cao ánh sáng tự nhiên và được bàn giao nội thất hoàn thiện (trừ thiết bị điện tử), phù hợp cả ở và cho thuê.

Sun Centro Town thừa hưởng loạt tiện ích từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết, các căn hộ hướng vịnh được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong khi nhóm căn hộ tầm nhìn nội sở hữu mức giá dễ tiếp cận và khả năng khai thác linh hoạt.

Dự án còn hưởng lợi từ hệ tiện ích sẵn có của đại đô thị Sun Elite City, đồng thời được định hướng phát triển gắn với du lịch bốn mùa. Thời gian tới, Sun Group dự kiến hợp tác với đơn vị tư vấn quốc tế KPF để hoàn thiện quy hoạch cảnh quan toàn khu, hướng tới tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Tiện ích bể bơi tiêu chuẩn cao cấp tại dự án. Ảnh: Sun Property

Sự kiện giới thiệu dự án Sun Centro Town diễn ra trong bối cảnh du lịch Bãi Cháy nói riêng và Quảng Ninh ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Tính đến hết tháng 11, tỉnh đón trên 19,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Dòng khách thúc đẩy nhu cầu về nghỉ dưỡng, trải nghiệm dài ngày, từ đó mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản khu vực.

Song Anh