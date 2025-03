Sun Group giới thiệu căn hộ Xanh Sky tại trung tâm Cát Bà

Hải PhòngTừ căn hộ Xanh Sky, cư dân có thể ngắm cảnh quan biển, vịnh Lan Hạ, rừng nguyên sinh, trải nghiệm không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Xanh Sky là dòng căn hộ cao tầng đa năng thuộc dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island nằm tại vị trí trung tâm của đảo Cát Bà. Dự án định hướng không chỉ là nơi an cư, nghỉ dưỡng mà còn là biểu tượng của phong cách sống và đầu tư đẳng cấp, hòa quyện giữa các yếu tố phong thủy, kiến trúc, tầm nhìn và hệ thống tiện ích đa dạng.

Vị trí 'tựa sơn hướng hải'

Với vị trí đẹp bên bờ biển Cát Bà, những tòa căn hộ cao tầng Xanh Sky đón nguồn năng lượng của thiên nhiên, giao hòa giữa trời - biển - vịnh - đảo. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Bất động sản Bắc Bộ (thành viên Đất Xanh Miền Bắc), các tòa căn hộ đắc địa về phong thủy "tả thanh long, hữu bạch hổ", mang đến vượng khí và tầm nhìn mọi hướng, từ biển xanh, vịnh Lan Hạ đến những khu rừng nguyên sinh.

Phối cảnh căn hộ cao tầng Xanh Sky thuộc dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island. Ảnh: Sun Property

"Mỗi ngày, cư dân Xanh Sky đều được tận hưởng cảnh quan thiên nhiên ngay trong căn hộ nhà mình. Không gian thoáng rộng cũng mang đến nguồn cảm hứng cho những ai đam mê sự sáng tạo và yêu cái đẹp. Dù bình minh hay hoàng hôn, ánh sáng tự nhiên sẽ tô điểm cho không gian sống tại mỗi căn hộ, phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, điểm chung của các dự án căn hộ cao tầng mang thương hiệu Sun Property (thành viên Sun Group) tại Đà Nẵng, Phú Quốc hay Cát Bà, là tầm nhìn mở rộng, chan hòa với thiên nhiên cùng cơ hội chiêm ngưỡng những màn pháo hoa.

Hè này, show diễn thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa trên biển "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - Symphony of the Green Island quy mô gần 200 tỷ đồng do Sun Group đầu tư hứa hẹn mang tới làn gió mới cho du lịch Cát Bà, cũng như gia tăng sức hút cho dòng căn hộ cao tầng Xanh Sky.

"Xanh Sky không chỉ là lựa chọn cho cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là minh chứng cho tầm nhìn xa của Sun Group, kiến tạo không gian sống khác biệt tại trung tâm du lịch nổi tiếng miền Bắc", ông Nguyễn Văn Lâm khẳng định.

Các căn hộ cao tầng với vị trí đắc địa về phong thủy và tầm nhìn ôm trọn Vịnh Lan Hạ. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Kiến trúc giao thoa kết hợp tiện ích đẳng cấp

Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ, mỗi căn hộ cao tầng là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, phong cách hiện đại và các yếu tố bản sắc truyền thống, hội tụ văn hóa độc đáo của vùng biển Cát Bà.

Trong đó, toà The Xanh 1 tọa lạc tại vị trí "Bạch Hổ" mang kiến trúc hình khối vững chãi, góc cạnh với phần vương miện tựa đầu hổ kiêu hãnh vươn cao, biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy theo văn hóa phương Đông. Tòa The Xanh 2 lấy cảm hứng từ nghề mộc truyền thống, tái hiện sự tinh xảo của những con thuyền gỗ xưa gắn với ngư dân vùng biển Cát Bà.

Kiến trúc tòa The Xanh 1 kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố thiên nhiên, hiện đại và văn hóa truyền thống. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Mỗi chi tiết trong thiết kế đều được chăm chút từ các đường nét cong mềm mại đến cách bố trí không gian mở, tạo nên tổng thể vừa tinh tế, khai thác tối đa lợi thế tầm view. Không gian sống tại Xanh Sky được kỳ vọng giúp cư dân tận hưởng cảm giác thư thái giữa thiên nhiên và sự tiện nghi của đô thị hiện đại.

Theo đó, hệ thống tiện ích "all in one" chung của quần thể Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island gồm bãi tắm công cộng Các Bà dài 1 km, 5 công viên giải trí, hồ cảnh quan, nhà ga cáp treo vượt biển, bến du thuyền... Các chủ nhân căn hộ cao tầng còn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như hồ bơi vô cực, khu thể thao đa năng, phòng gym, kids club đến vườn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng.

"Với hệ thống tiện ích đủ đầy, dòng căn hộ Xanh Sky sẽ góp phần xóa bỏ điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng lưu trú chất lượng cao của Cát Bà cũng như đón đầu nguồn khách du lịch đổ về suốt bốn mùa khi các sản phẩm du lịch mới được Sun Group đưa vào khai thác", đại diện Sun Property chia sẻ.

Không chỉ nổi bật với "chất xanh" qua sự hài hòa giữa vịnh di sản, biển cả, rừng nguyên sinh, Xanh Sky còn mang đến "chất vui" cho cư dân và du khách qua hệ thống tiện ích đẳng cấp, hoạt động trải nghiệm hay các chương trình giải trí. Chủ đầu tư hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thư giãn và gắn kết, tạo nên cộng đồng cư dân năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.

Với vị trí đắc địa, gần với các điểm du lịch nổi tiếng và được bao quanh bởi loạt sản phẩm du lịch cao cấp, dự án Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island được chủ đầu tư định hướng trở thành điểm giải trí sôi động đón dòng khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó, căn hộ Xanh Sky dự kiến mang đến nguồn lợi nhuận ổn định cho các chủ sở hữu trong tương lai.

Song Anh