Sun Group giới thiệu căn hộ biển Vũng Tàu tới khách hàng Thủ đô

Sun Group đưa dự án Blanca City Vũng Tàu cùng mô hình vận hành quốc tế tới khách hàng tìm kiếm trải nghiệm sống ven biển kết hợp tích sản trong sự kiện 21/9 tại Sun Gallery Tay Ho, Hà Nội.

Không gian sự kiện được bài trí với tông màu trắng - xanh chủ đạo, cánh buồm và âm nhạc nhằm gợi hình ảnh những ngôi nhà trắng ven biển Vũng Tàu. Đơn vị phát triển dự án cho biết, sự kiện đồng thời là "triển lãm thu nhỏ" giúp người tham dự hình dung tiềm năng của Vũng Tàu và cách Sun Group định hình đô thị biển quy mô.

Gần 200 khách mời có mặt tại sự kiện giới thiệu Blanca City tại Sun Gallery Tay Ho. Ảnh: Sun Group

Chương trình không chỉ dừng ở phần giới thiệu, mà sắp xếp để người tham dự lần lượt tiếp cận các lớp thông tin về quy hoạch, vị trí, hệ tiện ích, thiết kế nội - ngoại thất của dự án. Qua đây, Sun Group muốn khách hàng và nhà đầu tư hiểu sâu hơn về chiến lược phát triển của dự án trong mục tiêu đưa địa phương trở thành một cực tăng trưởng du lịch - nghỉ dưỡng của khu vực phía Nam.

Blanca City được Sun Group phát triển cùng Aedas - đơn vị thiết kế quốc tế với định vị "thành phố trắng bên đại dương", nơi cảm hứng Pháp, nét phóng khoáng Bồ Đào Nha và yếu tố văn hóa Nam Bộ giao hòa. Tại sự kiện, khách mời xem lại các dấu mốc phát triển của chủ đầu tư qua những thước phim tổng hợp về các công trình biểu tượng và định hướng mở rộng.

Khách mời trải nghiệm sa bàn và lắng nghe thuyết trình tổng quan về Blanca City. Ảnh: Sun Group

Tâm điểm chương trình là màn giới thiệu hai tòa tháp Blanca 6 và 7. Các căn hộ có tầm nhìn hai hướng biển, một mặt hướng Bãi Sau (Vũng Tàu), phía khác nhìn ra Mũi Nghinh Phong, sân golf. Thiết kế này cho phép chủ nhân căn hộ đón bình minh từ phía biển Đông và ngắm hoàng hôn về phía tây nam trong cùng không gian sống.

Bên trong căn hộ do Ong&Ong (Singapore) thiết kế, bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế với hai phong cách Rẽ sóng và Lưới đầy, hướng tới trải nghiệm vừa hiện đại vừa phù hợp nghỉ dưỡng.

Blanca 6,7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Ảnh: Sun Group

Đại diện Sun Property cho biết Blanca City không chỉ là nơi ở hay lưu trú, mà còn hướng tới biểu trưng cho phong cách sống bên biển tại một điểm đến du lịch lớn. Trong bối cảnh TP HCM mở rộng theo mô hình đô thị đa cực, Vũng Tàu được định vị là cực tăng trưởng quốc tế nhờ lợi thế kinh tế biển, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và các trục cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khu Chí Linh - Cửa Lấp, nơi dự án tọa lạc, theo quy hoạch là tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, dự kiến đón khoảng 30.000 cư dân và nhiều triệu lượt khách.

Ngoài căn hộ cao tầng, dự án còn có dòng sản phẩm thấp tầng. Phân khu Casa với các căn villa, townhouse sát biển, sở hữu 200 mẫu thiết kế độc bản kèm tầng hầm đa năng, được quy hoạch đồng bộ, tạo thành cộng đồng cư dân đẳng cấp ngay trung tâm Bãi Sau. Shophouse khối đế dưới chân các tòa tháp mang đến cơ hội kinh doanh, cho thuê nhờ lợi thế tiếp cận dòng khách du lịch dồi dào.

Phân khu thấp tầng Casa thừa hưởng hệ sinh thái "all-in-one" của Blanca City. Ảnh: Sun Group

Theo Sun Property, hiện hai tòa Blanca 6, 7 áp dụng quản lý bởi thương hiệu khách sạn quốc tế, khai thác qua hệ thống đặt phòng toàn cầu. Chủ sở hữu được tham gia chương trình chia sẻ doanh thu, đồng thời có quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái khách sạn Sun Group. Đi cùng là hệ tiện ích "all-in-one" với điểm nhấn công viên Sun World quy mô 15 ha, dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2026.

Song Anh