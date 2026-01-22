Sun Group đưa tiện ích khoáng nóng vào đô thị Charmora City

Khánh HòaSun Group đưa tiện ích khoáng nóng và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe vào đô thị Charmora City tại Nam Nha Trang, hướng đến mô hình bất động sản tích hợp chuẩn sống wellness.

Charmora City được quy hoạch theo mô hình đô thị đảo với định hướng phát triển gắn liền yếu tố sinh thái và chăm sóc sức khỏe. Dự án hướng đến việc đưa các tiện ích wellness trở thành một phần của sinh hoạt thường nhật, thay vì chỉ xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt.

Charmora City được định hướng theo mô hình bất động sản tích hợp chuẩn sống wellness. Ảnh: Sun Property

Tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa sông Quán Trường và sông Tắc, kết nối trực tiếp các trục cao tốc và hạ tầng liên vùng, Charmora City chọn quy hoạch đảo Nam thành nơi an cư của những chủ nhân yêu thích cuộc sống sinh thái biệt lập với tầm nhìn panorama. Tại đây, những dãy phố được thiết kế với kiến trúc chắt lọc, hài hòa văn hóa địa phương cùng mặt tiền tối thiểu 7,5 m.

Điểm nhấn của dự án là tích hợp tiện ích khoáng nóng ngay trong khu đô thị. Tại các tòa tháp The Onsen thuộc đảo Nam, khoáng nóng được đưa vào khu clubhouse nội khu, cho phép cư dân tiếp cận các liệu pháp thư giãn và phục hồi sức khỏe ngay trong không gian sống. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích như xông hơi, spa trị liệu, yoga, gym, lounge, khu sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em.

The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama. Ảnh: Sun Property

Không gian căn hộ tại The Onsen được các kiến trúc sư của Broadway Malyan nghiên cứu tỉ mỉ, thiết kế ưu tiên ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện và bảng màu trung tính. Hệ kính khổ lớn mở rộng tầm nhìn ra biển, sông, núi và khu vực trung tâm Nha Trang. Bao quanh các tòa tháp là chuỗi công viên onsen, công viên ven sông và đập sinh thái, góp phần hình thành vùng vi khí hậu riêng trong tổng thể đô thị.

The Onsen cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, từ căn hộ studio đến các căn ba phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. Phân khu này tọa lạc tại vị trí cửa ngõ đảo Nam, nơi giao thoa các trục kết nối chính và cầu đi bộ sang đảo Trung - khu vực giải trí và kinh tế đêm của Charmora City. Nhờ đó, cư dân linh hoạt thay đổi không gian sống theo nhu cầu.

Chuỗi trải nghiệm liền mạch giúp cư dân đảo Nam tái tạo năng lượng mỗi ngày. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Group, bất động sản wellness xuất hiện ngày càng rõ trong phân khúc cao cấp, khi người mua nhà quan tâm đến chất lượng môi trường sống và sức khỏe dài hạn. Bên cạnh vị trí, tiện ích giải trí, nhiều dự án ưu tiên phát triển không gian sinh hoạt gắn với thiên nhiên, cảnh quan và các dịch vụ chăm sóc thể chất - tinh thần.

Điều này thể hiện rõ tại đảo Nam của Charmora City, nơi được quy hoạch theo hướng sinh thái biệt lập. Khu vực này vừa kết nối trực tiếp với các trục giao thông liên vùng, vừa duy trì khoảng tách cần thiết với nhịp sống đô thị đông đúc. Quy hoạch ưu tiên mật độ xây dựng thấp, không gian mở và cảnh quan tự nhiên, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.

The Onsen sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược của đảo Nam, kết nối trực tiếp đến đảo Trung. Ảnh: Sun Propety

Ngành công nghiệp wellness toàn cầu đang ghi nhận quy mô tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Theo báo cáo Global Wellness Economy Monitor của Global Wellness Institute, tổng giá trị nền kinh tế wellness toàn cầu đạt khoảng 6.800 tỷ USD năm 2024 và được dự báo tăng lên gần 9.800 tỷ USD vào năm 2029. Riêng lĩnh vực bất động sản wellness có quy mô hơn 500 tỷ USD và được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Sự mở rộng của phân khúc này gắn liền với thay đổi trong hành vi và ưu tiên của người tiêu dùng. Báo cáo The Future of Wellness Trends 2025 của McKinsey & Company cho thấy 84% người Mỹ, gần 79% người Anh và 94% người Trung Quốc coi chi tiêu cho wellness là quan trọng, ngay cả trong bối cảnh kinh tế biến động. Phần lớn ngân sách tập trung vào dinh dưỡng, chăm sóc cá nhân, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh tại nhiều quốc gia châu Á, các yếu tố như môi trường sống, không gian xanh và chất lượng không khí ngày càng được người mua nhà quan tâm. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của các mô hình bất động sản tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào vị trí hoặc tiện ích giải trí truyền thống.

Song Anh