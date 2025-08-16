Sun Group dự kiến làm khu đô thị hơn 13.500 tỷ ở TP HCM đầu 2026

Khu đô thị Đông An Tây với vốn hơn 13.500 tỷ đồng của Sun Group dự kiến triển khai đầu năm sau và vận hành từ tháng 7/2028.

Thông tin này được chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Đông An Tây (thành viên của Sun Group) - nêu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đang tham vấn ý kiến.

Khu đô thị Đông An Tây có diện tích khoảng 288 ha tại phường Tây Nam và Phú An, TP HCM. Trước sáp nhập là phường An Tây và xã Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án này có vốn dự kiến 13.564 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có khoảng 7.100 căn nhà, phục vụ cho nhu cầu lưu trú của khoảng 14.300 người. Trong đó, dự án có 1.757 căn nhà ở liền kề, 1.640 biệt thự, 680 nhà ở tái định cư và các công trình nhà ở xã hội.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (phê duyệt quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư & thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng) có thể hoàn thành vào tháng 12/2025. Sau đó, chủ đầu tư dự kiến bắt đầu giai đoạn xây dựng trong 24 tháng từ tháng 1/2026. Khu đô thị Đông An Tây có thể được bàn giao và vận hành chính thức từ tháng 7/2026.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, Sun Group cũng làm chủ đầu tư hai dự án quy mô lớn khác là Bắc An Tây và Tây An Tây. Dự án Bắc An Tây có tổng vốn đầu tư hơn 11.128 tỷ đồng, diện tích khoảng 70 ha. Theo quy hoạch, 5,6 ha sẽ bố trí xây dựng chung cư cao tối đa 20 tầng, khu nhà liền kề cao tối đa 6 tầng trên diện tích 9,8 ha. Dự án cũng có khu nhà xã hội quy mô 3,9 ha, tái định cư rộng khoảng 1,4 ha. Toàn bộ dự án có thể cung cấp ra thị trường 3.090 sản phẩm nhà ở.

Còn dự án Tây An Tây có quy mô đất dự kiến hơn 268 ha, diện tích mặt nước gần 6 ha, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng. Khu đô thị có quy mô dân số 20.400 người, nằm trong danh mục được tỉnh Bình Dương cũ mời gọi đầu tư từ đầu tháng 3.

Sun Group thành lập năm 2007 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, hàng không. Trong lĩnh vực bất động sản, họ phát triển đa dạng loại hình và phân khúc nhưng thế mạnh là các dự án nghỉ dưỡng, tâm linh. Các dự án lớn hiện có ở Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang), Sa Pa (Lào Cai).

Anh Tú