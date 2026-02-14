Sun Group đồng hành cùng TP HCM xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Công trình trị giá hơn 263 tỷ đồng, do Sun Group tài trợ toàn bộ và thi công, được hoàn thành trong hơn 90 ngày ngay trước Tết Bính Ngọ.

Công trình được khánh thành ngày 12/2, bao gồm không gian xanh quy mô hơn 4 ha, đồng thời có không gian triển lãm, thư viện, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật. Dịp khánh thành, nơi đây được tổ chức hội hoa xuân với hàng chục nghìn cây và chậu hoa, trở thành điểm đến mới cho người dân trong những ngày đầu năm.

Tâm điểm của công viên là quảng trường đặt tượng đài Giọt nước làm bằng inox gương, cao 6m, chu vi 13 m, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim, đại diện cho yếu tố tình cảm và lòng tri ân. Bề mặt inox gương phản chiếu bóng hình người đứng quanh, thể hiện thông điệp về ký ức TP HCM đi qua thử thách nhờ sự đồng lòng và tiếp tục tiến bước trong tương lai.

Biểu tượng "Giọt nước" ở trung tâm công viên. Ảnh: Sun Group

Để kịp thời hoàn thành công trình, Sun Group huy động hàng trăm kỹ sư và công nhân tham gia, áp dụng mô hình 3 ca - 4 kíp liên tục. Thời gian cao điểm có hơn 500 kỹ sư, công nhận làm việc ngày đêm.

Ba nhà máy gia công hoạt động suốt 40 ngày để khai thác hơn 2.500m3 đá thô, tạo ra 1.350 m3 thành phẩm phục vụ thi công trên diện tích hơn 23.000 m2.

Đội ngũ thực hiện chạy đua từng ngày để gom đủ nguồn đá granite Ấn Độ cao cấp dày 30 mm. Đây là loại vật liệu hiếm trên thị trường vốn phổ biến độ dày 20mm. Đồng thời, 25 nghệ nhân làng đá Non Nước - Ngũ Hành Sơn cùng 30 công nhân vận hành máy làm việc liên tục trong 30 ngày, để chế tác các chi tiết đá tinh xảo phục vụ công trình.

Những trích dẫn được đặt bên trong khuôn viên Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Sun Group

Trước Công viên số 1 Lý Thái Tổ, tháp Tam Thắng tại Vũng Tàu cũng là một công trình xã hội do Sun Group dành tặng TP HCM, với tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, hoàn thành sau 75 ngày đêm.

Tháp gồm 143 trụ cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, sắp xếp tăng dần hướng ra biển. Thiết kế tháp lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi mạnh mẽ, tái hiện câu chuyện ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam gắn với sứ mệnh bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long.

Tháp Tam Thắng và Tượng đài "Giọt nước" là những biểu tượng nhân văn của đô thị TP HCM. Ảnh: Sun Group

Quảng trường Tam Thắng được thiết kế như một không gian cộng đồng đa năng tại khu vực Bãi Sau, với Mũi Vọng Cảnh cao 3,6m mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố biển. Theo đại diện Sun Group, điểm gặp gỡ giữa Tháp Tam Thắng và Tượng đài "Giọt nước" là tư duy kiến tạo những biểu tượng trung tâm cho mỗi không gian, thể hiện về lịch sử, ký ức và khát vọng phát triển.

Văn Hà