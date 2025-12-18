Sun Group đầu tư hơn 4.600 tỷ cải tạo cảnh quan sông Tô Lịch

UBND Hà Nội và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, vốn 4.665 tỷ đồng, ngày 19/12.

Sự kiện nằm trong chuỗi 234 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc. Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, đây là dự án trọng điểm nhằm góp sức hồi sinh dòng sông lịch sử, đồng thời tạo không gian văn hóa giao thoa giữa quá khứ và hiện đại cho Thủ đô.

Dự án có nhiều hạng mục kiến trúc điểm nhấn như cầu đi bộ. Ảnh: Sun Group

Dự án trải dài hơn 13 km đi qua nhiều phường (như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt...). Điểm nhấn khác biệt của dự án nằm ở hệ thống các công trình kiến trúc ấn tượng, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới.

Hai bên bờ sông dự kiến được đầu tư cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh và nhà trưng bày lịch sử. Sun Group cho biết những công trình được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và cư dân hai bên bờ sông. Dự án còn tạo không gian dịch vụ như café, nhà hàng cao cấp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, kỳ vọng thu hút khách du lịch.

Phối cảnh thiết kế công trình mang dấu ấn văn hóa tại công viên. Ảnh: Sun Group

Đơn vị cũng cho biết chú trọng "xanh hóa" toàn bộ trục cảnh quan sông bằng việc trồng mới hệ thống cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ và thực vật thủy sinh. Công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch còn có không gian tiện ích cộng đồng đa chức năng như: sân chơi trẻ em, bãi đỗ xe hiện đại, các bậc thềm nghỉ chân và khu vực thư giãn ngoài trời... giúp đa dạng hóa các hoạt động vui chơi giải trí.

Để triển khai dự án này, Tập đoàn Sun Group "bắt tay" với hai đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới là Edsa - công ty quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị của Mỹ và Ego Group - tập đoàn thiết kế của Italy,

Không gian dịch vụ, cộng đồng tại công viên ven sông, Ảnh: Sun Group

Sông Tô Lịch từ lâu đã được coi là huyết mạch của kinh thành Thăng Long xưa. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, dòng sông đối mặt với tình trạng ô nhiễm và cảnh quan xuống cấp trong nhiều thập kỷ. Thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp như xử lý ô nhiễm, nạo vét lòng sông...

Sun Group tham gia triển khai dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP), thể hiện sự phối hợp giữa Nhà nước và khối kinh tế tư nhân. Dự án cải tạo, chính trang của Sun Group được kỳ vọng giúp biến khu vực hai bên sông thành điểm đến văn hóa, du lịch nhiều trải nghiệm.

Hoài Phương