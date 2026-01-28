Sun Group đầu tư gần 70.000 tỷ xây khách sạn cho APEC 2027

Sun Group triển khai hai dự án với tổng vốn gần 70.000 tỷ đồng, bổ sung khoảng 12.000 phòng khách sạn, căn hộ dịch vụ 5 sao, đáp ứng nhu cầu lưu trú dịp APEC 2027.

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Sun Group khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Hai công trình thuộc 21 dự án trọng điểm đã được phê duyệt nhằm chuẩn bị hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Việt Nam.

Thủ tướng dự lễ khởi công hai dự án APEC 2027 do Sun Group làm chủ đầu tư tại Phú Quốc vào sáng 28/1. Ảnh: Sun Group

Trong đó, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ quy mô khoảng 88,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 64.000 tỷ đồng. Dự án quy hoạch dọc trục Đại lộ APEC, với các tổ hợp công trình cao đến 40 tầng, tích hợp chức năng lưu trú, thương mại và không gian công cộng ven biển.

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển, cung cấp gần 6.500 buồng phòng. Theo chủ đầu tư, khu vực này được định hướng hình thành một trung tâm lưu trú tập trung, đáp ứng các yêu cầu về an ninh, dịch vụ và khả năng đón tiếp đoàn đại biểu quy mô lớn.

Bãi Đất Đỏ dự kiến quy tụ 13 thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc các tập đoàn quản lý quốc tế. Trong đó, Tập đoàn Accor sẽ đưa tới SO - thương hiệu khách sạn cao cấp gắn với thời trang, thiết kế và nghệ thuật; MGallery - dòng khách sạn boutique đậm tính bản địa; Grand Mercure thiên về sự tiện nghi, đáp ứng yêu cầu của khách đoàn lớn.

Phối cảnh dự án Bãi Đất Đỏ với 15 tòa khách sạn ven biển. Ảnh: Sun Group

Hilton Worldwide - tập đoàn sở hữu 18 thương hiệu khách sạn tại 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến Hilton Hotels & Resorts, phục vụ khách MICE và du lịch cao cấp; Conrad - dành cho lãnh đạo, doanh nhân và các đoàn công vụ quốc tế. Marriott International mang thương hiệu W Hotels, Marriott Hotels; Westin Le Méridien và Courtyard by Marriott đến Việt Nam. Cùng với đó là những thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Lotte, phục vụ đón nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao.

Theo quy hoạch, Bãi Đất Đỏ nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng và công viên APEC, kết nối thuận lợi với cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc mở rộng trong khoảng 15-20 phút di chuyển. Phần lớn diện tích dự án được dành cho cảnh quan và không gian công cộng, phục vụ các hoạt động lễ hội, sự kiện và sinh hoạt đô thị.

Phối cảnh một công trình trong tổ hợp. Ảnh: Sun Group

Dự án thứ hai khởi công trong sáng 28/1 là Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán với tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha. Dự án nằm trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và khu vực Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, tích hợp lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Khi hoàn thiện, Núi Ông Quán dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán cơ sở lưu trú trong giai đoạn cao điểm APEC, đồng thời bổ sung nguồn cung cho thị trường du lịch Phú Quốc trong dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc được đăng cai tổ chức năm APEC 2027 là sự kiện đặc biệt đối với Việt Nam và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Kinh nghiệm tổ chức năm 2006 và 2017 cho thấy hạ tầng là một trong những trụ cột. Các dự án hạ tầng góp phần phát triển đất nước, An Giang và Phú Quốc. Thủ tướng hoan nghênh sự tham gia của doanh nghiệp trong các dự án quan trọng đồng thời đề nghị triển khai đúng quy định, tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hiệu quả vận hành.

Phối cảnh các tòa nhà khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế. Ảnh: Sun Group

Theo chủ đầu tư Sun Group, việc triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn là bước chuẩn bị chủ động, nhằm hình thành trung tâm lưu trú và tổ chức sự kiện đạt chuẩn quốc tế. Về dài hạn, các dự án này cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cấp năng lực du lịch và dịch vụ của Phú Quốc trong giai đoạn hậu APEC 2027.

Hoài Phương