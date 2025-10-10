Sun Group đầu tư đại lộ hoa hơn 10 ha tại Sun Urban City

Ngay trung tâm phân khu mới Flora Avenue, Sun Group phát triển đại lộ hoa hơn 10 ha chạy dọc theo dòng kênh xanh, với không gian cảnh quan mang văn hóa dân tộc.

Đại lộ hoa - "trái tim" cảnh quan tại Flora Avenue

Là trục cảnh quan chính của phân khu, đại lộ hoa quy hoạch theo cấu trúc không gian mở đa lớp, kết nối chuỗi tiện ích, vườn cảnh quan và các tuyến phố thương mại. Hai bên dòng kênh nước, cảnh quan bố trí xen kẽ những hàng mai anh đào và ban Tây Bắc. Với chiều rộng 98 m, công trình mở ra khoảng không gian sinh hoạt thoáng đãng, nơi cư dân có thể dạo bộ, tập thể dục, đạp xe hoặc gặp gỡ, trò chuyện thư giãn.

Sun Group cho biết, đại lộ hoa không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện triết lý phát triển bền vững, hướng cư dân tới không gian sống hài hòa với thiên nhiên, giúp cân bằng thể trạng.

Phối cảnh đại lộ hoa tại đô thị Sun Urban City. Ảnh: Sun Property

Bổ trợ cho trục cảnh quan trung tâm là cụm vườn nội khu mang dấu ấn văn hóa địa phương. Trong đó, vườn Liễu Đôi gợi nhớ lễ hội thượng võ vùng Liêm Túc, bao quanh bởi hàng liễu rủ và thảm cỏ xanh. Vườn Quýt tái hiện hình ảnh một sản vật tiến vua, kết hợp cùng các trò chơi và tiểu cảnh sinh thái, đem lại trải nghiệm gần gũi cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó là vườn Lụa lấy cảm hứng từ nghề lụa địa phương.

Nương theo trục đại lộ hoa, dãy nhà phố thấp tầng phong cách kiến trúc Indochine. Với 410 mẫu thiết kế khác nhau, mỗi căn nhà mang dấu ấn thẩm mỹ riêng. Vị trí sát đại lộ giúp chủ nhân tận hưởng cảnh sắc bốn mùa, đồng thời khai thác giá trị thương mại từ dòng khách du lịch.

Cư dân Flora Avenue có thể thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát ven kênh. Ảnh: Sun Property

Nâng tầm giá trị an cư và đầu tư

Flora Avenue sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ giao thương, của Sun Urban City. Phân khu tiếp giáp trực tiếp cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, và kết nối nhanh với tuyến vành đai 5 vùng Thủ đô thông qua nút giao Phú Thứ. Vị trí này giúp cư dân di chuyển thuận lợi đến Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và những vùng kinh tế trọng điểm lân cận.

Nội khu, hai trục đường 32 m và 36 m đóng vai trò "xương sống", tạo sự liên thông giữa các đô thị thành phần. Trong đó, tuyến 36 m còn kết nối trực tiếp về nút Liêm Tuyền, vị trí dự kiến đặt ga Phủ Lý của đường sắt cao tốc Bắc - Nam, mở ra tiềm năng khai thác thương mại cho các dãy phố mặt tiền.

Ngoài ra, vị trí liền kề khu công nghiệp Đồng Văn, khu Đại học Nam Cao cùng các bệnh viện quy mô như Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 được kỳ vọng tạo nguồn cầu an cư, hình thành cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia, bác sĩ...

Trục đại lộ và quảng trường Thời Đại là một trong những điểm đến mới của vùng. Ảnh: Ánh Dương

Flora Avenue cũng thụ hưởng hệ tiện ích của đại đô thị Sun Urban City gồm: công viên nước Sun World Hà Nam, công viên thể thao 22 ha, công viên sinh thái, công viên văn hóa, công viên lễ hội. Bên cạnh đó là trục đại lộ và quảng trường Thời Đại vừa khánh thành, nơi hội tụ những hạng mục biểu tượng như cầu Long Kiều phun lửa, trống Đọi Tam khổng lồ, sân khấu nhạc nước đẳng cấp...

Theo chủ đầu tư, sự kết nối giữa đại lộ hoa trong tương lai, trục đại lộ và quảng trường Thời Đại sẽ tạo nên trục không gian trải nghiệm đa dạng, hình thành chuỗi tiện ích, kỳ vọng trở thành điểm đến mới của địa phương, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế đêm.

Flora Avenue hứa hẹn mang đến tiềm năng thương mại. Ảnh: Sun Property

Tại các đô thị hiện đại, những trục cảnh quan rợp sắc hoa không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần định hình bản sắc, dấu ấn cho đô thị. Ở Tokyo, Chidorigafuchi hay dòng sông Meguro mỗi độ xuân về đều trở thành biểu tượng đặc trưng của thành phố; tại Đức, con đường ban tím ở Bonn cũng là điểm đến thu hút.

Với đại lộ hoa, Sun Group muốn xây dựng hình ảnh nhận diện đặc trưng cho phân khu Flora Avenue cũng như đô thị Sun Urban City. "Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đồng thời gia tăng súc hút khai thác kinh doanh cho các sản phẩm bất động sản", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), nhấn mạnh.

Song Anh