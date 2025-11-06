Sun Group đầu tư 410 mẫu thiết kế thấp tầng tại Flora Avenue

Sun Group phát triển 410 mẫu nhà thấp tầng phong cách Indochine tại phân khu Flora Avenue thuộc đô thị Sun Urban City, hướng đến nhóm khách tìm kiếm không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ.

Sun Urban City cách trung tâm Hà Nội khoảng một giờ di chuyển, với mật độ xây dựng khoảng 18%, tích hợp hệ sinh thái tiện ích gồm y tế, giáo dục, giải trí. Sun Group cho biết, mô hình này đáp ứng các yếu tố quyết định chỉ số hạnh phúc của cư dân theo báo cáo của Knight Frank gồm không gian sống xanh, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, và mức độ an ninh cá nhân.

Sản phẩm thấp tầng nằm tại trung tâm phân khu Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Nổi bật giữa đô thị nghỉ dưỡng này là phân khu Flora Avenue với những dãy nhà phố và biệt thự giáp đại lộ hoa cùng khoảng xanh hơn 10 ha. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể tới con đường rợp bóng cây xanh, điểm xuyết sắc hồng của mai anh đào và sắc trắng của ban Tây Bắc, trải dài dọc theo dòng kênh.

Chủ đầu tư áp dụng mô hình "pocket garden" nhằm tối đa hóa khoảng trống giữa các cụm công trình, kiến tạo bộ ba vườn nội khu. Mỗi khu vườn mang chủ đề cảnh quan riêng, tôn giá trị văn hóa bản địa như vật võ liễu đôi, làng nghề lụa Nha Xá, sản vật quýt Lý Nhân, tích hợp các tiện ích cộng đồng, tạo điểm nhấn cảnh quan.

Không gian tiện ích được thiết kế thông minh qua mô hình pocket garden. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, Sun Group còn đầu tư phát triển 410 mẫu thiết kế khác nhau, giúp mỗi dãy nhà tại Flora Avenue sở hữu dải kiến trúc đa dạng. Các công trình mang phong cách Indochine, đề cao đường nét và tính cá nhân hóa của chủ sở hữu.

Các khối nhà cao 3-4 tầng, ban công rộng và cửa sổ kính lớn được bố trí linh hoạt để đón ánh sáng, gió trời, mở rộng tầm nhìn ra những mảng xanh nội khu.

Ngoài ra với mặt tiền lên đến 4 m, 8 m hay 10 m (tùy căn) cùng vỉa hè rộng, chủ nhân có thể tận dụng để khai thác dịch vụ nhà hàng, quán café, lưu trú hay siêu thị mini, tiệm thời trang cao cấp...

Thiết kế nhà phố, biệt thự theo phong cách Indochine. Ảnh: Sun Property

Các căn nhà phố và biệt thự tại Flora Avenue còn tiếp giáp trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; các cơ sở giáo dục trường nghề và trường học liên cấp do Sun Group hợp tác phát triển, hướng tới cộng đồng cư dân năng động, phát triển toàn diện thân - tâm - trí.

Ngoài ra, phân khu này cũng thừa hưởng vị trí chiến lược tại đô thị. Thông qua hai tuyến đường nội khu rộng 32 m và 36 m, cư dân có thể tiếp cận nhanh toàn bộ hệ sinh thái giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại của Sun Urban City cũng như vùng phụ cận.

Kết nối giao thông nội - ngoại khu thuận tiện nhờ các tuyến đường rộng. Ảnh: Sun Property

Về hạ tầng khu vực, nút giao ba tầng Phú Thứ kết nối vành đai 5 và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn tất xây dựng, đang hoàn thiện thiết bị và cơ chế vận hành. Song song, khu đô thị Đại học Nam Cao tiếp tục đón thêm các đơn vị giáo dục, tạo trung tâm học thuật mới, hướng tới việc hình thành khu tri thức chất lượng cao của vùng.

Cùng với sự hoàn thiện từng ngày của Sun Urban City, diện mạo đô thị hiện đại và năng động đang dần hình thành tại phường Phủ Lý (Ninh Bình). Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) kỳ vọng, thị trường bất động sản khu vực sẽ đón nhận hiệu ứng tích cực, trong đó có dòng sản phẩm thấp tầng tại Flora Avenue. Khi các hạ tầng công - tư hoàn thiện, Sun Urban City sẽ đáp ứng tiêu chí sống xanh, an toàn, đầy đủ tiện ích cho các gia đình hiện đại.

Song Anh