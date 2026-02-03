Sun Group 'chạy đua' hoàn thành loạt dự án trọng điểm

Sun Group muốn đẩy nhanh tiến độ xây 15 tòa khách sạn tại Phú Quốc trong 18 tháng, hoàn thiện tổ hợp APEC quý II/2027, khu thể thao Rạch Chiếc trong 5 năm.

Sun Group cho biết ưu tiên nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ. Mục tiêu của đơn vị nhằm sớm đưa các công trình vào phục vụ phát triển kinh tế, đời sống.

Tại Phú Quốc, Sun Group đang triển khai loạt dự án phục vụ APEC 2027. Mới nhất, ngày 28/1, doanh nghiệp khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị du lịch sinh thái Núi Ông Quán tổng vốn gần 70.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành tổ hợp này trong 18 tháng.

Phối cảnh tổ hợp Bãi Đất Đỏ với nhiều tòa tháp cao đến 40 tầng. Ảnh: Sun Group

Trong đó, riêng dự án Bãi Đất đỏ đã có quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng. Dự án được phát triển dọc trục Đại lộ APEC, nằm sát Trung tâm Hội nghị APEC và liền kề Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town. Bãi Đất Đỏ nổi bật với tổ hợp 15 tòa tháp khách sạn cao tầng, quy tụ 13 thương hiệu lưu trú quốc tế.

Nếu quy đổi theo tiến độ xây dựng, cứ hơn một tháng sẽ hoàn thiện một tòa tháp khách sạn cao khoảng 40 tầng. Chủ đầu tư cho biết mục tiêu này đòi hỏi phải chạy đua với thời gian vì tổ hợp có quy mô lớn, lại được quy hoạch theo nhiều tiêu chuẩn cao của thế giới. Khi hoàn thiện, dự án sẽ giúp Phú Quốc có thêm gấp đôi lượng phòng 5 sao hiện có.

Cụm dự án phục vụ APEC cũng được nhiều trang tin tức quốc tế đánh giá cao về tốc độ triển khai. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bắt đầu thi công từ tháng 7/2025 nhưng các hạng mục như xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP, nhà ga hành khách T2 đang về đích. Đến hiện nay, nhà ga T2 đã hoàn thành 100% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Toàn bộ dự án đặt mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3/2027, sau hơn 18 tháng thi công. Tốc độ này nhanh hơn sân bay Changi, Singapore (6 năm).

Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2027. Ảnh: Sun Group

Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng cơ bản thành hình. Trong đó, Trung tâm Hội nghị tại phân khu S3 đã hoàn thiện phần khung kết cấu chính của công trình, đạt khoảng 90%. Trong khi đó, Nhà hát đa năng tại khu S2 cũng đã hoàn thành khoảng 80% phần khung kết cấu. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2027.

Tại Vũng Tàu (TP HCM), công viên nước Sun World chuẩn bị khai trương ngày 12/2, chỉ sau 5 tháng thi công. Công viên này có quy mô 15 ha, nằm trong quần thể đô thị Blanca City được kỳ vọng thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng mới tại khu vực Vũng Tàu.

Còn ở khu trung tâm TP HCM, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công đồng bộ. Công trình hạ tầng này được đánh giá là động lực mang tầm vóc quốc gia, có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. TP HCM và Sun Group đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu xuống khoảng 5 năm.

Phối cảnh khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc với sân vận động 75.000 chỗ ngồi. Ảnh: Sun Group

Trước loạt dự án trên, Sun Group từng khởi công và khai thác cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong hai năm 2016-2018. Trong thời gian này, đơn vị đã xây toàn bộ hệ thống hạ tầng từ đường băng, sân đỗ đến nhà ga đạt chuẩn 4E.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc tăng tốc về hạ tầng góp phần đồng hành, thêm đà phát triển kinh tế, đô thị Việt Nam

Hoài Phương