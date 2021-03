Sun Grand City Hillside Residence - dự án nổi bật của Sun Group tại Nam Phú Quốc

Kiên GiangCăn hộ Sun Grand City Hillside Residence có vị trí đắc địa giúp chủ nhân có thể khai thác cho thuê, kinh doanh dịch vụ tại Nam Phú Quốc.

Tập đoàn Sun Group vừa giới thiệu nhà đầu tư những căn hộ đầu tiên tại phân khu The Hill. Đây là phân khu cao nhất của Sun Grand City Hillside Residence - tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên ngay lõi trung tâm mới thành phố Phú Quốc, kề bên Ga cáp treo An Thới.

Nơi sống và nghỉ dưỡng ở Nam đảo

The Hill nổi bật trên vùng đất Nam đảo, cận kề thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa, thu vào tầm mắt cảnh quan của biển trời hòa quyện, những công trình biểu tượng thuộc hệ sinh thái du lịch tỷ USD của Sun Group và sự chuyển mình, đổi thay từng ngày ở thành phố trẻ Phú Quốc.

Các tòa cao tầng tại phân khu The Hill - thuộc tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence có tầm nhìn đẹp. Ảnh: Sun Group.

Theo đại diện Sun Group, phân khu The Hill cho phép chủ nhân ngắm trung tâm mới của thành phố Phú Quốc từ độ cao hàng trăm mét. Đó là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại đảo Ngọc - Sun Grand City New An Thoi - với 4 công viên chủ đề độc đáo, nơi đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào khai thác, kinh doanh. Nơi đây hội tụ cư dân đến an cư lạc nghiệp và kiến tạo tương lai của vùng đất trung tâm mới phía Nam.

"4 tòa cao 19 tầng tại phân khu The Hill hứa hẹn mang đến tài lộc cho chủ sở hữu. Cư dân không chỉ sở hữu tầm nhìn đẹp mà còn được tận hưởng sự tiện lợi do những công trình điểm nhấn, nhiều dịch vụ phục vụ mục đích vui chơi, giải trí ngay dưới chân tòa nhà. Điều này biến trải nghiệm sống tại The Hill thành một kỳ nghỉ dưỡng thú vị", đại diện Sun Group cho hay.

Cư dân The Hill hưởng lợi nhờ những tổ hợp vui chơi, giải trí do Sun Group kiến tạo. Nằm cận kề dự án là Sun Premier Village Primavera - tâm điểm phồn hoa thu hút triệu lượt khách tới Nam đảo trong tương lai không xa. Ngoài ra, nơi đây còn có những không gian công cộng mang đậm cảm hứng văn hóa Âu châu như: quảng trường Con Sò lấy cảm hứng từ quảng trường Palio di Siena gắn với giải đua ngựa không yên lớn nhất thế giới, hay Spanish Step mang bóng dáng quảng trường Palazzo di Spagna - một trong những điểm đến thu hút ở Rome.

Mọi nhu cầu ẩm thực, mua sắm, thư giãn, vui chơi, giải trí của cư dân The Hill đều sẽ được đáp ứng với tiêu chuẩn cao.

Những không gian công cộng mang cảm hứng văn hóa châu Âu đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân. Ảnh: Sun Group.

Nhằm nâng cao chất lượng sống cho các cư dân tương lai ở Nam đảo, chủ đầu tư đưa những tiện ích cao cấp vào các tòa nhà. Cụ thể, phân khu The Hill sở hữu sky lounge, 2 bể bơi vô cực, vườn trên mái, hệ thống phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em cùng các shophouse chân đế. Riêng 2 tòa H3, H4 của phân khu được kết nối với nhau bởi sân vườn ở tầng 3, rộng 222 m2.

Đặc biệt, "tiện ích trên mây" ở độ cao 124 m so với mực nước biển gồm sky lounge rộng 120 m2, sân vườn 635 m2 và bể bơi vô cực rộng 182 m2... sẽ mang tới nhiều trải nghiệm cao cấp cho những cư dân chọn cách sống, nghỉ dưỡng khác biệt tại 2 tòa căn hộ cao tầng này.

Khoản đầu tư cho tương lai

Nằm trong số 6% quỹ đất ở sở hữu lâu dài tại Phú Quốc, tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence kỳ vọng thu hút dòng di cư ra đảo đón tương lai thịnh vượng của thành phố Phú Quốc. Theo đại diện Sun Group, cùng với khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đã thành hình, Sun Grand City Hillside Residence như một mảnh ghép giúp hoàn thiện bức tranh Nam Phú Quốc, tạo thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư khi muốn sở hữu "second home" tại đảo Ngọc.

Sun Grand City Hillside Residence là nơi giới thượng lưu hay người già nghỉ hưu, muốn tìm ngôi nhà thứ 2 để tận hưởng cuộc sống trong lành, thuần khiết, gần gũi thiên nhiên và đủ đầy tiện ích. Nơi giới trẻ muốn khởi sự kinh doanh, chọn Nam đảo để start-up với tham vọng khai phá những lĩnh vực kinh doanh mới mẻ còn trống, lấp đầy nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Ngoài ra, Sun Grand City Hillside Residence còn là nơi giới đầu tư tìm thấy cơ hội sinh lời hiếm có, đặc biệt là cơ hội đầu tư đắc lợi từ bất động sản Nam đảo, sản phẩm nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hoàn chỉnh...

Mỗi căn hộ không chỉ là nơi để sống, nghỉ dưỡng mà còn có thể đầu tư cho thế hệ tương lai. Ảnh: Sun Group.

Đại diện chủ đầu tư Sun Group cho biết, dù thuộc giới nào, căn hộ Sun Grand City Hillside Residence cũng là một trong những lựa chọn phù hợp để sống, nghỉ dưỡng và đặc biệt là đầu tư cho thế hệ tương lai. Bởi lẽ, chỉ cần đầu tư tài chính một lần nhưng khách hàng sẽ sở hữu tất cả những giá trị mà sản phẩm mang lại về khí hậu, cảnh sắc thiên nhiên, hạ tầng du lịch chất lượng. Đặc biệt là sở hữu những giá trị vô hình mà hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group tại Nam đảo tạo nên.

"Nam Phú Quốc đã mang dáng dấp của một trung tâm du lịch tầm cỡ, hứa hẹn thu hút cả vạn lượt dân cư bốn phương về sinh sống, làm ăn, kiếm tìm cuộc sống ổn định, hạnh phúc dài lâu. Để thực hiện khát vọng này, căn hộ Hillside là một trong những lựa chọn hợp lý", ông Hoàng Đức Dũng, nhà đầu tư bất động sản Phú Quốc nhận định.

Thiên thời và địa lợi tại Nam đảo đã và đang được nâng tầm bởi chiến lược bài bản của chủ đầu tư Sun Group, lan tỏa sức hút của hệ sinh thái tới tất cả phân khúc bất động sản nằm trong hệ sinh thái đó. Nhờ vậy, khi sở hữu căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, chủ nhân cũng có thể khai thác cho thuê, kinh doanh dịch vụ, đón làn sóng du khách về trải nghiệm hệ sinh thái Nam đảo.

"Với hàng loạt lợi ích kể trên, Sun Grand City Hillside Residence là sản phẩm đầu tư đắc lợi cho những người muốn cầm chắc trong tay 'tấm hộ chiếu' thành phố đảo Phú Quốc, đồng thời cũng là tài sản giá trị truyền lại cho các thế hệ đời sau", đại diện Sun Group nói.

Thư Kỳ