Sun Gallery Phu Quoc mở cửa đón khách trước thềm APEC 2027

Sun Gallery Phu Quoc bố trí nhà mẫu dự án The Sunset giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống, tiềm năng khai thác khi Phú Quốc bước vào giai đoạn chuẩn bị APEC 2027.

Sự kiện khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc được tổ chức ngày 20/12, thu hút gần 300 khách mời là đối tác, đơn vị phân phối và nhà đầu tư tham dự. Tại đây, chủ đầu tư trưng bày sa bàn quần thể dự án Sun Group và nhà mẫu căn hộ The Sunset với tầm nhìn hướng hoàng hôn.

Đại diện Sun Property cắt băng khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc. Ảnh: Ánh Dương

Sun Gallery Phu Quoc có không gian sang trọng, khu vực check-in, khu tiếp đón, sa bàn dự án và nhà mẫu căn hộ The Sunset được bố trí liền mạch, giúp khách hàng theo dõi trọn vẹn thông tin về quy hoạch, sản phẩm và định hướng phát triển của Sun Group tại Phú Quốc.

Ngoài chức năng giới thiệu sản phẩm, Sun Gallery Phu Quoc đóng vai trò như không gian kể lại quá trình phát triển dự án của Sun Group tại nhiều địa phương. Thông qua hình ảnh, video và các tư liệu trưng bày, khách tham quan có thêm góc nhìn về cách tập đoàn triển khai các dự án đô thị, du lịch và nghỉ dưỡng theo từng giai đoạn.

Các vị khách tham quan căn hộ mẫu The Sunset. Ảnh: Ánh Dương

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các cuộc trao đổi giữa khách mời và đội ngũ tư vấn diễn ra liên tục tại khu vực sa bàn và nhà mẫu. Nhiều khách dành thời gian tìm hiểu chi tiết về thiết kế, công năng và khả năng khai thác của các sản phẩm sắp ra mắt. Việc Sun Gallery Phu Quoc đi vào hoạt động được xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng điểm chạm khách hàng của Sun Group tại Phú Quốc, đồng thời tạo không gian trải nghiệm trực quan cho người quan tâm đến các dự án bất động sản của tập đoàn.

Tại sự kiện, nhà mẫu The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence là điểm dừng chân được nhiều khách quan tâm trong hành trình trải nghiệm. Nhà mẫu được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên thông gió và ánh sáng tự nhiên. Ban công rộng, mặt thoáng lớn giúp kết nối không gian bên trong với cảnh quan bên ngoài. Danh mục sản phẩm gồm căn studio, căn hộ một đến hai phòng ngủ và số lượng giới hạn căn penthouse, phù hợp với nhu cầu ở, nghỉ dưỡng định kỳ hoặc khai thác cho thuê trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Phú Quốc gia tăng.

Các căn hộ mẫu The Sunset được thiết kế hiện đại, tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên. Ảnh: Ánh Dương

Song song với việc tham quan nhà mẫu, khách hàng được giới thiệu về tiềm năng khai thác của phân khu The Sunset khi Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027. Dự án nằm gần cụm công trình phục vụ sự kiện và các điểm đến tại Sunset Town như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, khu trình diễn nghệ thuật, pháo hoa, hệ thống nhà hàng, quán cà phê và chợ đêm VUI-Fest. Vị trí này giúp cư dân và du khách tiếp cận nhanh các hoạt động giải trí, dịch vụ trong khu vực.

Theo đại diện Sun Property, khách tham dự tập trung nhiều vào khu trưng bày sa bàn đảo Ngọc và nhà mẫu phân khu The Sunset tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Thông qua mô hình và không gian mẫu, khách hàng hình dung rõ hơn về không gian sống trên cao, gắn với cảnh quan biển và các hoạt động du lịch của khu vực.

Phân khu The Sunset gần kề các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Property

Sun Gallery Phu Quoc giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện, chân thực về dự án. Từ ý tưởng kiến trúc độc đáo, cách tổ chức không gian sống hài hòa giữa riêng tư và sôi động cùng hệ tiện ích tỷ đô, phân khu The Sunset là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện bức tranh đô thị của Sun Group tại thị trấn Hoàng Hôn. Nhiều dự án khác của Sun Group cũng sẽ được giới thiệu tại đây để giúp khách hàng hiểu trực quan về dự án trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hoàng Đan