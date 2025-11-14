Sun Feliza Suites hướng tới cộng đồng cư dân đa quốc tịch

Hà NộiSun Feliza Suites tọa lạc giữa trung tâm Cầu Giấy, hướng đến cư dân từ nhiều nơi trên thế giới với hệ tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp cùng pháp lý minh bạch.

Sống ở Việt Nam hơn 3 năm, Rafael Ramos, chủ một nhà hàng Tây Ban Nha ở Hà Nội cho biết muốn sở hữu một căn hộ tại Thủ đô để thuận tiện cho sinh hoạt và công việc. "Tôi muốn một căn hộ vừa ấm cúng cho gia đình, vừa là nơi gặp gỡ đồng hương và đối tác nước ngoài", anh nói.

Theo báo cáo Branded Residences Report của Graham Associates, người mua phân khúc cao cấp đề cao yếu tố trải nghiệm và kết nối cảm xúc, bên cạnh tài sản vật chất. Những dự án được đánh giá cao thường tạo nên cộng đồng cư dân quốc tế, nơi lối sống, văn hóa và mối quan hệ được mở rộng.

Sun Feliza Suites đủ điều kiện pháp lý bán cho người nước ngoài. Ảnh: Sun Property

Tại Việt Nam, nhiều chủ đầu tư tìm cách làm mới sản phẩm để đáp ứng nhóm khách hàng cao cấp, ngoại quốc. Theo Sun Group, bất động sản cao cấp không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian kết nối toàn cầu, vừa hiện đại, vừa giữ bản sắc địa phương. Đây cũng là định hướng được doanh nghiệp chú trọng khi phát triển dự án Sun Feliza Suites tại Hà Nội.

Dự án nằm tại trung tâm phường Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều trường đại học, trường liên cấp, viện nghiên cứu, đại sứ quán và văn phòng các tập đoàn quốc tế. Từ vị trí giao thoa của 4 trục đường lớn gồm Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng, cư dân di chuyển thuận tiện đến sân bay Nội Bài, các trung tâm hành chính, thương mại và giải trí của Thủ đô. Ngoài ra, việc gần ga metro Đại học Quốc gia cũng giúp cư dân di chuyển vào trung tâm thành phố thuận lợi.

"Với tôi, việc đi lại thuận tiện và có cộng đồng cư dân quốc tế là yếu tố hàng đầu. Tôi cảm thấy đây là khu vực phù hợp cho cả công việc và sinh hoạt gia đình", anh Rafael nói thêm.

Phòng khách căn hộ mẫu 2 phòng ngủ Sun Feliza Suites. Ảnh: Ánh Dương

Từ khi ra mắt căn hộ mẫu Sun Feliza Suites, Sun Gallery Tay Ho đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu. Nhiều người trong số đó là các doanh nhân, chuyên gia, giảng viên nước ngoài, thậm chí cả sinh viên quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cầu Giấy.

Theo chủ đầu tư, dự án thu hút nhóm cư dân này nhờ vị trí sát các trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Sư phạm, Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Bên cạnh đó, việc dễ dàng tiếp cận các tiện ích xã hội khác như bệnh viện quốc tế, viện bảo tàng, công viên, cung thiếu nhi mới và các trung tâm thương mại lớn... cũng là yếu tố được quan tâm.

Không gian nội khu được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi và kết nối cộng đồng với VIP Lounge, phòng sinh hoạt cộng đồng, Garden Café, bể bơi mái kính tầng 6 và các khu vườn dạo bộ xanh mát. Dự án dành hơn 11.000 m2 để kiến tạo Feliz Jardin - Vườn Hạnh Phúc với đa dạng tiện ích - khoảng xanh hiếm hoi trong lòng đô thị.

Bể bơi mái kính là một trong nhiều tiện ích đẳng cấp tại Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property

Dự án được vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, đảm bảo an ninh, dịch vụ và quản lý chất lượng. Bên cạnh đó, dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài, yếu tố giúp Sun Feliza Suites hướng tới trở thành lựa chọn an cư và đầu tư phù hợp cho cộng đồng cư dân đa quốc tịch.

Với người mua quốc tế, yếu tố pháp lý minh bạch cùng uy tín chủ đầu tư đóng vai trò then chốt khi ra quyết định. Tại Việt Nam, Sun Group là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu, ghi dấu với nhiều công trình biểu tượng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Cầu Vàng tại Sun World Bana Hills, những khu đô thị cao cấp tại nhiều tỉnh, thành.

Sun Feliza Suites dành hơn 11.000 m2 để kiến tạo không gian xanh tại tầng một cho cư dân. Ảnh: Sun Property

"Sức hấp thụ thị trường tăng rõ rệt khi tiến độ thi công được đẩy nhanh và quỹ căn dần khan hiếm. Sau vài tháng ra mắt, phần lớn căn hộ đã có chủ. Để đáp ứng nhu cầu, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tòa F3 - tòa cuối cùng của dự án, thừa hưởng toàn bộ lợi thế về vị trí và hạ tầng", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ thêm.

Chủ đầu tư cũng cho biết, các căn hộ 3-4 phòng ngủ (120-160 m2) đang thu hút nhóm khách siêu giàu nhờ sở hữu tầm nhìn thoáng đạt, diện tích rộng, phù hợp gia đình đa thế hệ, đồng thời tối đa công năng và không gian sống. Với số lượng khan hiếm ( 2-3 căn mỗi tầng), dòng sản phẩm còn giúp chủ sở hữu khẳng định vị thế riêng.

Song Anh