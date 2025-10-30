Sun Feliza Suites Cầu Giấy hướng tới phong cách sống thượng lưu

Dự án Sun Feliza Suites của Sun Group tại phía Tây Hà Nội kiến tạo không gian sống tiện nghi, riêng tư với hệ tiện ích và thiết kế chạm ngưỡng 6 sao.

Ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, những tòa căn hộ hạng sang được xem là cách nhận diện giới tinh hoa. Để chinh phục tầng lớp cư dân này, dự án bất động sản phải đạt chuẩn mực về chất lượng sống, tiện nghi và sự riêng tư. Tại Việt Nam, Sun Feliza Suites do Sun Group phát triển cũng hướng tới mô hình này.

Sun Feliza Suites sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực nội đô. Ảnh: Sun Property

Tọa lạc trên trục kết nối phía Tây với trung tâm Hoàn Kiếm qua 4 tuyến chính Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng, Sun Feliza Suites hướng tới nhóm cư dân ưa chuộng không gian sống tiện nghi gần các khu dịch vụ, thương mại lớn.

Dự án gồm 5 tòa tháp, phát triển theo triết lý "Ngũ Phúc". Trung tâm dự án là khu cảnh quan Feliz Jardin - vườn Hạnh phúc rộng hơn 11.000 m2, phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn chung của cư dân.

Sun Feliza Suites dành hơn 11.000 m2 xây dựng không gian xanh, vui chơi, giải trí cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Về kiến trúc, hệ mặt đứng và hệ cửa công trình sử dụng kính Double Low-E cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt, chống tia UV. Thiết kế lấy cảm hứng từ những lớp vảy rồng, được sắp khéo léo. Bên cạnh đó, hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng đóng vai trò điều tiết ánh sáng, giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào tòa nhà.

Toàn bộ không gian sảnh đón cao đến 14 m cùng lối đi lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống của các làng nghề ven sông Hồng, kết hợp tinh thần kiến trúc hiện đại. Khu vực này sử dụng sàn lát đá marble, tường ốp veneer cùng đèn chùm pha lê. Mỗi tòa tháp tại Sun Feliza Suites đều được trang bị hệ thống thang máy tốc độ tới 6m/s, vận hành êm, tiết kiệm thời gian.

Sun Property (thành viên Sun Group), cho biết, tiện ích không chỉ là phần phụ trợ, mà là yếu tố cốt lõi cấu thành nên chất lượng sống. Theo đó, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện triết lý thiết kế của Sun Group.

"Căn hộ không chỉ để ở, mà để cảm nhận câu chuyện văn hóa, thịnh vượng và phong cách sống", đại diện đơn vị thiết kế chia sẻ.

Sảnh đón của Sun Feliza Suites cao tới 14 m, gấp 4 lần chiều cao các căn hộ thông thường. Ảnh: Sun Property

Bước qua sảnh đón, cư dân Sun Feliza Suites tiến tới không gian nội khu với cảnh quan gần gũi thiên nhiên. Vườn Hạnh Phúc gồm 5 khu vườn: nhỏ là Phúc Lộc, Phúc Thọ, Phúc Khang, Phúc Ninh và Phúc Lạc với thiết kế và công năng riêng biệt, kết nối cùng An Cư hiên.

Ngoài ra, hệ tiện ích tại tầng 6 - nơi kết nối giữa các tòa nhà cũng là điểm nhấn. Bể bơi mái kính với tầm nhìn khoáng đạt, mang đến cảm giác như ở khu resort riêng. Dọc lối đi lát đá, chủ đầu tư trang trí thêm những mảng xanh, tác phẩm nghệ thuật đương đại và ánh sáng cho khu vực.

Cư dân cũng có thể trải nghiệm yoga & gym, thư giãn trong khu sauna, hay khu spa liền kề. Khu vực Garden Café hay VIP Lounge, là nơi gặp gỡ, cà phê, học tập...

Garden Café là nơi học tập, làm việc, thư giãn của cư dân. Ảnh: Sun Property

Mới đây, Sun Group đã ra mắt tháp F3 cao 45 tầng với 392 sản phẩm, hoàn thiện bộ sưu tập căn hộ hạng sang tại Sun Feliza Suites. Dự án được định vị như lựa chọn dành cho nhóm khách hàng đề cao giá trị thẩm mỹ, chất lượng sống và phong cách riêng, góp phần mở rộng nguồn cung phân khúc căn hộ cao cấp tại thị trường Hà Nội.

Song Anh