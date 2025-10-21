Sun Elite City hưởng lợi từ vị trí sát biển, gần vịnh Hạ Long

Quảng NinhNằm kề cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và trục đường ven biển, Sun Elite City sở hữu lợi thế sống bên vịnh, hưởng lợi từ dòng khách du lịch và kết nối hạ tầng của khu vực.

Trên thế giới, mô hình "living by the bay" (tạm dịch: sống bên vịnh) ghi dấu tại các đô thị cảng như Dubai, Miami, Sydney hay Hong Kong (Trung Quốc), nơi không gian mặt nước và hoạt động bến cảng tạo sức hút cư trú, thương mại, giải trí.

Tại Dubai, khu đô thị Dubai Harbour với bến du thuyền lớn nhất khu vực và chuỗi căn hộ cao cấp đã đẩy giá bất động sản tăng mạnh. Theo GCP Properties, giá trị các căn hộ tại đây đã tăng 105% đối với sản phẩm chưa hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025. Tương tự, các cảng biển trung tâm như Victoria (Hong Kong) hay Darling Harbour (Sydney) đều trở thành biểu tượng thịnh vượng.

Dự án Sun Elite City của Sun Group tại Bãi Cháy, Quảng Ninh xây dựng theo mô hình "living by the bay". Ảnh: Sun Property

Tại Việt Nam, Bãi Cháy sở hữu lợi thế sát vịnh di sản Hạ Long. Tại đây, Sun Group đang triển khai quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City quy mô 324 ha, bao gồm cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tổ hợp vui chơi giải trí, bãi tắm và các tuyến phố du lịch. Vị trí này cho phép dự án đón dòng khách trong nước và quốc tế đến tham quan vịnh, đồng thời thuận lợi khai thác dịch vụ lưu trú, thương mại.

Kết nối giao thông nhanh chóng cũng là yếu tố hỗ trợ. Từ trục đường ven biển Kỳ Quan, cư dân và du khách di chuyển thuận lợi ra cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội và sân bay quốc tế Vân Đồn.

Cư dân và du khách tắm biển Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Báo cáo Savills Global Living Report 2025 ghi nhận xu hướng "live where you vacation" (tạm dịch: sống tại nơi nghỉ dưỡng) ở các đô thị ven biển như Miami, Sydney, Dubai, Nice. Trong đó, các dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ, shophouse, boutique hotel được quan tâm nhờ khả năng kết hợp ở, cho thuê, kinh doanh. Theo Sun Group, xu hướng này đang được ưa chuộng tại Việt Nam.

Tâm điểm lưu trú tại quần thể Sun Elite City là tổ hợp căn hộ Sun Centro Town gồm ba tòa tháp cao 30 tầng ra mắt từ tháng 8 ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực. Theo chủ đầu tư, các căn hộ tầm nhìn nội khu có mức giá vừa tầm, còn căn hộ hướng vịnh được chú ý ở phân khúc cao hơn.

Phối cảnh Sun Centro Town thuộc quần thể Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Lợi thế vị trí gần cảng tàu quốc tế, sát bãi biển và hưởng lợi từ du lịch Quảng Ninh, các sản phẩm căn hộ dịch vụ và shophouse khối đế tại Sun Centro Town có tiềm năng khai thác, đón dòng khách đang tăng trưởng. Dự án tích hợp chuỗi tiện ích như công viên giải trí, quảng trường biển, khu mua sắm, không gian lễ hội, sự kiện, bãi tắm công cộng... góp phần tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Định hướng phát triển kinh tế đêm tại Bãi Cháy cũng được xem là đòn đẩy quan trọng. Trong bối cảnh quỹ đất ven vịnh, cận cảng tại trung tâm Bãi Cháy ngày càng hạn chế, các dự án mới ở lõi khu vực này được kỳ vọng gia tăng giá trị theo thời gian.

Các sự kiện giải trí, lễ hội được tổ chức quanh năm tại Bãi Cháy, thu hút cư dân và du khách. Ảnh: Ánh Dương

Theo bà La Kim Mỹ Duyên, Phó tổng giám đốc IQI Việt Nam, ba yếu tố then chốt khi lựa chọn bất động sản gồm địa thế, đáp ứng nhu cầu và đơn vị đầu tư. Sun Group, với hệ sinh thái tỷ đô từ Sun World Ha Long, bãi tắm Bãi Cháy, các resort 5 sao đến chợ đêm Vui-fest, góp phần tạo nên chuỗi giá trị du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng bốn mùa tại Hạ Long.

Trong bối cảnh đó, Sun Elite City và Sun Centro Town sẽ góp phần bổ sung không gian ở, dịch vụ cho Bãi Cháy, đồng thời đón đầu xu hướng "sống bên vịnh" đang phát triển trên thị trường bất động sản.

Song Anh