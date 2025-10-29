Sun Elite City góp phần thúc đẩy Bãi Cháy thành đô thị biển quốc tế

Sở hữu hệ sinh thái du lịch, giải trí, lưu trú, thương mại, hạ tầng hiện đại, Sun Elite City kỳ vọng tạo động lực nâng tầm điểm đến Bãi Cháy (Quảng Ninh) trên bản đồ quốc tế.

Tại nhiều quốc gia, mô hình đô thị tích hợp "all-in-one" với các công năng như lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, bến du thuyền, giải trí, hội nghị được khai thác thành công để thu hút khách và gia tăng chi tiêu du lịch. Marina Bay Sands (Singapore) là ví dụ của một khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp khi kết hợp khách sạn, trung tâm hội nghị - triển lãm, mua sắm, ẩm thực và giải trí, đóng góp cho ngành du lịch thành phố. Nơi đây đang tiếp tục được tái đầu tư 1,75 tỷ USD để nâng cấp trải nghiệm.

Bất động sản hạng sang tại đảo Palm Jumeirah thu hút giới thượng lưu trên thế giới. Ảnh: Gulf News

Tại Dubai, cụm đảo Palm Jumeirah tích hợp biệt thự, căn hộ, khách sạn, bến du thuyền và trung tâm thương mại, trở thành biểu tượng điểm đến cao cấp, qua đó thúc đẩy sức cầu bất động sản khu vực, tạo lực kéo cho ngành du lịch.

Được phát triển theo các mô hình này, kết hợp kinh nghiệm kiến tạo, vận hành hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản tỷ đô tại nhiều địa phương, Sun Group phát triển quần thể đô thị phức hợp Sun Elite City ở trung tâm Bãi Cháy.

Dự án có quy mô khoảng 324 ha, gồm các hạng mục hạ tầng như cảng tàu khách, bến du thuyền, đường bao biển, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Sự kết hợp này hướng tới phục vụ đồng thời nhu cầu ở thực, lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ.

Sun Elite City với quy mô 324 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa bên vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Lợi thế của Sun Elite City là vị trí cận kề vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nơi đón lượng lớn du khách mỗi năm. Khu vực Bãi Cháy cũng nằm trên trục kết nối đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy, hàng không và định hướng trong tương lai là đường sắt tốc độ cao, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận với thị trường nội địa và quốc tế.

Trên nền tảng hệ sinh thái đã hình thành và vận hành tại Hạ Long, Sun Group cho biết sẽ bổ sung thêm các công trình lưu trú quy mô lớn, trong đó có tòa tháp điểm nhấn trên biển và các tòa căn hộ phục vụ nhu cầu lưu trú gia tăng của du khách. Trong đó, ba tòa tháp căn hộ Sun Centro Town sau khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm lớn của thị trường.

Chủ đầu tư cho biết, các căn hướng biển của dự án này gần như "cháy hàng", các căn view nội khu cũng được hấp thụ tốt, điều này cho thấy nhu cầu khai thác lưu trú, dịch vụ tại mặt biển Bãi Cháy còn lớn.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Ngoài ra, lợi thế sở hữu cảng tàu khách quốc tế Hạ Long giúp Sun Elite City đón dòng khách cao cấp quanh năm. Bên cạnh sản phẩm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng, các chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm của địa phương cùng chuỗi sự kiện, lễ hội do doanh nghiệp tổ chức, trong đó có hoạt động bắn pháo hoa định kỳ, được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và giảm tính thời vụ của điểm đến.

Các sự kiện, lễ hội thường xuyên được tổ chức tại Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương

Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 20 triệu lượt khách, gồm 15,5 triệu khách nội địa và 4,5 triệu khách quốc tế. Trong bức tranh đó, các tổ hợp "all-in-one" như Sun Elite City có thể đóng vai trò bổ sung nguồn sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đa dạng trải nghiệm, qua đó hỗ trợ quá trình thúc đẩy Bãi Cháy thành đô thị biển quốc tế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Song Anh