Sun Centro Town cung cấp đa dạng loại hình căn hộ

Quảng NinhTổ hợp Sun Centro Town cung cấp nhiều loại hình căn hộ với diện tích, công năng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người trẻ, gia đình nhỏ đến nhóm cư dân đa thế hệ tại Bãi Cháy.

Căn hộ studio cho thế hệ trẻ

Dòng căn hộ studio tại Sun Centro Town hướng đến người trẻ và các cặp vợ chồng mới cưới. Không gian nhỏ gọn được tối ưu theo phong cách tối giản, chú trọng ánh sáng tự nhiên và khả năng linh hoạt trong sử dụng, phù hợp nhu cầu ở hoặc khai thác cho thuê. Đại diện nhóm thiết kế cho biết mô hình căn hộ diện tích vừa phải đã phổ biến ở các đô thị lớn tại châu Á như Tokyo hay Seoul, nơi cư dân ưu tiên sự tiện nghi và khai thác tiện ích nội, ngoại khu.

Theo chủ đầu tư, với chi phí vận hành thấp, dễ thanh khoản và tiềm năng tăng giá ổn định, dòng sản phẩm này không chỉ là lựa chọn an cư mà còn là khoản đầu tư.

Căn hộ mẫu một phòng ngủ đa năng Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property

Với nhóm khách hàng trẻ cần thêm không gian sinh hoạt, căn hộ một phòng ngủ đa năng bố trí thêm phòng phụ để làm phòng làm việc, phòng ngủ cho trẻ nhỏ hoặc góc thư giãn. Nhờ thiết kế giường tầng và bố cục tối ưu, loại hình này có thể đáp ứng gia đình có hai con hoặc nhóm khách thuê nhỏ, đồng thời giữ mức chi phí tiếp cận phù hợp.

Căn hộ 2-3 phòng ngủ

Các căn hộ 2 phòng ngủ được xem là lựa chọn phổ biến với những gia đình muốn cân bằng nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và đầu tư. Không gian mở giữa phòng khách - bếp - ăn, giúp tăng sự kết nối, đồng thời đáp ứng tiêu chí sử dụng lâu dài hoặc làm "second home".

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết, phân khúc này thường có tỷ lệ cho thuê ổn định tại các đô thị du lịch biển nhờ tính linh hoạt và mức giá trung bình.

Phòng khách căn hộ mẫu 2 phòng ngủ Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi đó, căn hộ 3 phòng ngủ mở rộng thêm không gian đa năng, phù hợp gia đình nhiều thế hệ hoặc chủ nhân cần phòng làm việc, khu nghệ thuật hay phòng nghỉ cho khách. Thiết kế ưu tiên sự gắn kết nhưng vẫn đảm bảo riêng tư, phù hợp đặc thù sinh hoạt của nhiều gia đình châu Á.

Tầm nhìn hướng thẳng vịnh Hạ Long từ căn hộ Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property

Căn hộ cá nhân hóa

Bên cạnh nhóm căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất (không bao gồm thiết bị điện tử), dự án còn giới thiệu hai dòng sản phẩm bàn giao thô là Dual Key và Duplex. Căn hộ Dual Key gồm hai không gian tách biệt trong cùng một khối, đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa cho thuê hoặc sinh hoạt đa thế hệ.

Căn hộ Duplex có trần thông tầng, diện tích lớn và tầm nhìn rộng hướng vịnh Hạ Long, dành cho nhóm khách hàng chuộng sự riêng tư. Dòng sản phẩm này được bàn giao thô, trao quyền cho chủ nhân thiết kế không gian theo sở thích.

Cư dân Sun Centro Town thừa hưởng hệ tiện ích từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương

"Chúng tôi muốn mỗi ngày sống tại Sun Centro Town của cư dân đều như một kỳ nghỉ. Dù lựa chọn loại hình căn hộ nào, cư dân cũng được thụ hưởng dịch vụ vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Sun Group, cũng như hệ tiện ích của quần thể Sun Elite City đang ngày một hoàn thiện", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Sun Centro Town cung cấp đa dạng loại hình căn hộ Xem video giới thiệu căn hộ Sun Centro Town. Nguồn: Sun Group

Song Anh