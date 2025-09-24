Sùi mào gà tại miệng sau oral sex

Hà NộiThấy vết loét nhỏ trong khoang miệng, hơi rát, cô gái 23 tuổi chỉ nghĩ là nhiệt miệng thông thường, đến khi khám bất ngờ phát hiện sùi mào gà.

Ngày 23/9, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, cho biết trước nhập viện một tháng, cô có quan hệ bằng miệng (oral sex) với bạn trai vừa quen. Vì nghĩ rằng quan hệ đường miệng an toàn nên không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Ban đầu, bệnh nhân nghĩ đơn giản là bị nhiệt miệng do nóng trong nên tự mua thuốc bôi. Vài tuần sau, vết loét lành nhưng lại xuất hiện thêm những mảng sần nhỏ, mềm, lạ thường nên đi khám.

Bác sĩ xác định tổn thương sùi mào gà trong khoang miệng. "Đây là vị trí ít gặp, đặc biệt ở người trẻ có quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn", ông Thành cho hay.

Sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, thậm chí cả mắt và mũi. Virus có khả năng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa niêm mạc - bán niêm mạc bị tổn thương với dịch tiết chứa HPV.

Trong khoang miệng, các vết loét nhỏ, vết xước do ăn uống, chải răng hoặc tổn thương niêm mạc là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Đặc biệt, quan hệ tình dục đường miệng - vốn được nhiều bạn trẻ coi là an toàn - lại là con đường tiềm ẩn rủi ro lây bệnh rất lớn. Bệnh nhân này được điều trị thuốc chống virus, sức khỏe sau đó ổn định.

Biểu hiện sùi mào gà ở miệng thường kín đáo, ban đầu chỉ là vết loét nhẹ, giống nhiệt miệng hay viêm loét miệng thông thường. Sau đó, các mảng sùi mềm, màu hồng, không đau rõ rệt mới dần hình thành. Do triệu chứng không rầm rộ, nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi tổn thương đã lan rộng, gây khó khăn cho điều trị.

Thực tiễn cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục bằng miệng ở thanh niên ngày càng cao. Nhiều người lầm tưởng hình thức này "an toàn hơn" so với quan hệ truyền thống, nhưng thực tế, nguy cơ lây nhiễm HPV, lậu, giang mai, HIV... qua đường miệng vẫn rất lớn. Không ít trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã tiến triển nặng, lan ra nhiều vị trí, thậm chí có bệnh nhân nam phát hiện sùi mào gà ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt.

Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể tái phát nhiều lần, tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV còn liên quan đến ung thư hầu họng, ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn.

Bác sĩ khuyến cáo sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ bằng miệng, đặc biệt với bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe. Nếu trong miệng có vết loét, chảy máu, viêm nhiễm, tuyệt đối không quan hệ tình dục. Tiêm vaccine HPV là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nên tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị.

Khi có bất kỳ tổn thương nào kéo dài trong khoang miệng như loét lâu lành, mảng sùi, mảng trắng đều cần được kiểm tra tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Thúy Quỳnh