Success Software và VNHR đồng hành chuyển đổi số quản trị nhân sự

Vietnam Human Resources Association (VNHR) và Success Software Services ký kết thỏa thuận hợp tác, nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra ngày 29/7 tại TP.HCM, đánh dấu mối liên kết giữa cộng đồng nhân sự lớn của cả nước và doanh nghiệp công nghệ đang phát triển các giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu.

Theo thỏa thuận, Success Software Services sẽ trở thành đối tác công nghệ chiến lược của VNHR, hỗ trợ Hiệp hội và cộng đồng nhân sự Việt Nam tiếp cận mô hình tổ chức lấy con người làm trung tâm, tích hợp công nghệ và dữ liệu trong đo lường hiệu suất, phát triển nhân tài và gắn kết nội bộ. Trọng tâm ban đầu tập trung từng bước ứng dụng giải pháp chuyển đổi số, đặc biệt là AI vào hoạt động vận hành của Hiệp hội, hỗ trợ các hội viên tiếp cận giải pháp phù hợp.

Ông Lê Quang Phúc – Giám đốc Công nghệ Success Software Services (bên trái) và Bà Lê Thị Kim Anh (bên phải) – Phó chủ tịch VNHR ký kết hợp tác. Ảnh: VNHR

VNHR hiện có hơn 1.000 hội viên chính thức, hoạt động thường trực tại TPHCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Nẵng, khu vực Tây Nam Bộ và các tỉnh thành khắp cả nước. Hơn 60% là lãnh đạo và quản lý nhân sự đến từ hơn 800 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổ chức này hoạt động hơn 24 năm với mục tiêu kết nối và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch Hiệp hội VNHR hai bên sẽ cùng đồng hành triển khai các chương trình đào tạo ứng dụng AI trong quản trị nhân sự (AiHR). Hai bên cũng hỗ trợ các nhà quản lý và chuyên viên nhân sự tại Việt Nam nâng cao hiệu suất, phát triển nhân tài và tăng cường gắn kết nội bộ. "Đặc biệt, tại các doanh nghiệp - nơi nhu cầu tối ưu nguồn lực và ứng dụng công nghệ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, việc này càng trở nên quan trọng", ông Phúc nói.

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch Hiệp hội VNHR phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNHR

Về phía Success Software Services, ông Lê Quang Phúc, Giám đốc Công nghệ nhấn mạnh công nghệ sẽ không có ý nghĩa nếu không xuất phát từ nhu cầu thực tế. "Do đó, sự kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng nhân sự là bước đi thiết thực để tạo ra những thay đổi thực sự trong cách doanh nghiệp vận hành và phát triển con người", vị này nêu.

Success Software Services là doanh nghiệp công nghệ có 13 năm kinh nghiệm cung cấp phần mềm và giải pháp số hóa cho thị trường trong và ngoài nước như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Australia và Việt Nam. Những năm gần đây, đơn vị định vị là đối tác tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp bên cạnh việc phát triển phần mềm. Đơn vị này hợp tác chiến lược với Harrison Assessments và Vizion - hai thương hiệu trong lĩnh vực đánh giá và quản trị nhân sự, công nghệ AI, ảo hóa, tạo nên bộ giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và cải thiện hoạt động.

Ông Lê Quang Phúc - Giám đốc Công nghệ Success Software chia sẻ định hướng hợp tác. Ảnh: VNHR

Theo khảo sát tại hội nghị nhân sự VNHR Summit 2024, khoảng 41% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng AI vào các hoạt động quản trị nhân sự, đặc biệt vào tuyển dụng, đánh giá hiệu suất và phát triển nhân sự. Tuy nhiên, gần 59% còn lại vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số, cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn trong việc tích hợp công nghệ vào công tác quản trị nhân lực.

Đại diện hai bên khẳng định sự kiện ký lần này là cú bắt tay giữa nhân sự và công nghệ, giữa hiểu biết con người và đổi mới. "Hợp tác mở ra một hướng đi cụ thể để cộng đồng nhân sự Việt Nam bước vào tương lai không bị thay thế mà chủ động sử dụng công nghệ để nâng tầm vai trò của mình trong doanh nghiệp", vị đại diện khẳng định.

Hoài Phương